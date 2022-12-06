Биржа ICE предупредила Еврокомиссию, что лимит цен на газ приведет к его подорожанию

Биржа ICE предупредила страны Евросоюза о том, что попытка ввести предельную цену на газ по индексу TTF (крупнейший европейский хаб, располагается в Нидерландах) приведет лишь к его большему подорожанию. Об этом сообщает РИА Новости.

В служебной записке, которую направила биржа в Еврокомиссию, сказано, что это предложение может привести к еще большему росту цен, хотя инициатива как раз предназначена для смягчения последствий скачков газовых цен.

ICE поясняет, что поставщики ликвидности будут выкупать короткие позиции и прекратят продажу газовых фьючерсов TTF, если цены поднимутся даже относительно близко к предельному уровню — таким образом они будут страховать себя от риска удержания этих позиций. В результате возникшая нехватка продавцов на рынке TTF приведет к росту цен.