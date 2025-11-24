Развитие инфраструктуры Татарстана было ускорено благодаря партнёрству с БИРЖЕЙ ЦТС

Партнерство с БИРЖЕЙ ЦТС стало важным при реализации инфраструктурных проектов Татарстана. Только за год через платформу было заключено более 500 сделок на 7,5 млрд рублей.

«Мы анализируем промежуточные результаты и планируем, что другие наши предприятия, которые еще не пользуются услугами БИРЖИ ЦТС, тоже активно начнут пользоваться», – рассказал заместитель премьер-министра – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, .

Генеральный директор БИРЖИ ЦТС Виталий Хайрулин отметил: «Биржа помогает компаниям находить новых клиентов и продавать материалы по честной, справедливой цене, без посредников и серых схем. При этом платформа позволяет поддерживать экономическую эффективность закупок для бюджетных организаций, сочетая высокую прозрачность и конкурентные условия».

Подробности – на ТНВ-Татарстан.