news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 ноября 2025 17:03

Развитие инфраструктуры Татарстана было ускорено благодаря партнёрству с БИРЖЕЙ ЦТС

Читайте нас в
Телеграм

Партнерство с БИРЖЕЙ ЦТС стало важным при реализации инфраструктурных проектов Татарстана. Только за год через платформу было заключено более 500 сделок на 7,5 млрд рублей.

«Мы анализируем промежуточные результаты и планируем, что другие наши предприятия, которые еще не пользуются услугами БИРЖИ ЦТС, тоже активно начнут пользоваться», – рассказал заместитель премьер-министра – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, .

Генеральный директор БИРЖИ ЦТС Виталий Хайрулин отметил: «Биржа помогает компаниям находить новых клиентов и продавать материалы по честной, справедливой цене, без посредников и серых схем. При этом платформа позволяет поддерживать экономическую эффективность закупок для бюджетных организаций, сочетая высокую прозрачность и конкурентные условия».

Подробности – на ТНВ-Татарстан.

#инфраструктура #тнв #проект
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

23 ноября 2025
Минниханов: Татарстан по объему налоговых доходов занимает первую позицию в ПФО

Минниханов: Татарстан по объему налоговых доходов занимает первую позицию в ПФО

24 ноября 2025