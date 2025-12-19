БИРЖА ЦТС развивает промышленную кооперацию и прозрачное ценообразование в РТ

В РТ продолжается внедрение биржевых механизмов в экономику региона – за 11 месяцев 2025 года общий объем торгов на БИРЖЕ ЦТС составил более 9,19 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

БИРЖА ЦТС продолжает совместную работу с властями и предприятиями Татарстана, тем самым способствуя созданию устойчивого, прозрачного и конкурентного рынка в республике.

«Для промышленного комплекса республики принципиально важно наличие прозрачных и понятных механизмов формирования цены на сырье и материалы. Биржевые торги способствуют развитию конкурентной среды, расширяют круг поставщиков и повышают эффективность взаимодействия промышленных предприятий с государственными и корпоративными заказчиками», – рассказал Заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Дмитрий Гуськов.

Использование БИРЖИ ЦТС и формируемые на ней ценовые индикаторы способствуют прозрачному ценообразованию без перекосов, увеличению предсказуемости закупок и повышению экономической обоснованности контрактов, что является крайне важным при планировании закупок и реализации проектов и повышает экономическую обоснованность контрактов.

«Республика Татарстан – один из регионов, где биржевые механизмы применяются не формально, а как полноценный экономический инструмент. Для участников это означает создание условий для честной конкуренции за счет полной прозрачности цен. Биржа открывает новые каналы сбыта и упрощает поиск надежных контрагентов. Все процедуры, от регистрации до заключения сделки, максимально оптимизированы. При этом мы обеспечиваем каждому участнику индивидуальную поддержку, а подключение и допуск товаров к торгам не требуют оплаты. Формируемые в ходе торгов ценовые индикаторы помогают предприятиям принимать обоснованные решения и планировать свою деятельность», – отметил Генеральный директор БИРЖИ ЦТС Виталий Хайруллин.

Одной из компаний, участвующих в тестировании нового экономического механизма, стал СИБУР, который продает базовые полимеры.

«Развитие российских бирж способствует созданию национальных индексов и формированию прозрачных ценовых механизмов, а также позволит постепенно отказаться от использования иностранных индикаторов», – прогонозирует директор дивизиона «Электронная коммерция и партнерства» СИБУРа Владимир Зимовцев.

В компании также отметили, что биржа может поспособствовать в развитии импортозамещения и несырьевого экспорта.

«Для этого необходимо упростить регистрацию конечных потребителей и расширить сервисные услуги, например, интегрировать логистические платформы для заказа транспорта непосредственно в ЛК биржи и внедрить финансовые инструменты – совместно с биржей ведется диалог с банками для проработки финансовых сервисов для клиентов», – добавили в компании.