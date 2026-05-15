Биржа ЦТС подписала соглашение с AAOIFI о запуске партнерского финансирования

В Казани в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» подписано трехстороннее соглашение о совместной разработке и внедрении в России финансовых продуктов, построенных на принципах партнерского (исламского) финансирования, сообщили в пресс-службе БИРЖИ ЦТС.

Документ подписали Организация бухгалтерского учёта и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI), биржевая площадка и ООО «УНИБЛОК» (ИТ-Корпорация «Универсальный Блокчейн»). Партнерское финансирование предполагает разделение рисков и прибыли между сторонами, исключая ссудный процент и спекулятивные сделки. В России этот механизм развивается в рамках экспериментального правового режима, действующего в четырех регионах, включая Татарстан.

Соглашение распределяет роли: AAOIFI выступает международным методологическим партнером, биржевая площадка предоставляет инфраструктуру для торгов и расчетов, ИТ-компания отвечает за разработку структуры финансового инструмента.

Первая линейка продуктов, включающая партнерские финансовые инструменты на товарном рынке, запланирована к запуску во втором полугодии 2026 года. Продукты будут доступны всем участникам торгов биржевой площадки, а после сертификации AAOIFI станут интересны для клиентов из стран Организации исламского сотрудничества.

Генеральный директор биржевой площадки Никита Захаров назвал подписание соглашения важным сигналом рынку. По его словам, участники выстраивают реальную инфраструктуру для партнерского финансирования, опираясь на мировой авторитет AAOIFI. В ИТ-компании отметили, что совместная работа позволяет разрабатывать продукты, соответствующие шариатским стандартам, и размещать их как на классической бирже, так и в цифровой форме.

AAOIFI – ведущая международная организация, разрабатывающая стандарты учета, аудита и этики для исламских финансовых институтов. Ее стандарты применяются в более чем 45 странах мира. Биржевая площадка обеспечивает доступ к организованным торгам для бизнеса любого масштаба. ИТ-компания является оператором инвестиционной платформы и включена в реестр Банка России, а также в реестр участников экспериментального правового режима по партнерскому финансированию.