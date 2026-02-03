Биржа ЦТС подключилась к федеральной системе ценообразования в строительстве

Биржа ЦТС, работающая в Татарстане, получила доступ к Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) и начала тестовую передачу отчетов с актуальными рыночными данными. Это стало результатом взаимодействия биржи с Министерством строительства и ЖКХ России, сообщает пресс-служба биржи.

Интеграция с ФГИС ЦС продолжает стратегию биржи, ориентированную на повышение прозрачности и эффективности рынка, в том числе в строительной отрасли, которая имеет ключевое значение для экономики Татарстана.

Для республики это означает, что реальные рыночные цены, формируемые при участии татарстанских поставщиков и застройщиков, будут напрямую учитываться в федеральной системе. Такой подход позволяет создать более обоснованные и справедливые условия ценообразования при государственных и муниципальных закупках, а также при формировании сметных нормативов в регионе.

Руководитель казанского филиала биржи ЦТС Дмитрий Золотов отметил, что подключение к ФГИС ЦС важно не только для самой биржи, но и для всей строительной отрасли Татарстана. По его словам, данные торговой площадки, где объем сделок по строительным материалам превысил 9,5 млрд рублей, теперь используются в государственной аналитике, что повышает объективность ценообразования.

Он подчеркнул, что компании республики, работающие на бирже, смогут увидеть практический эффект от интеграции, поскольку их сделки будут напрямую влиять на формирование более точной и рыночной картины отрасли на федеральном уровне.