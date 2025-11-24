Новый канал диверсификации экономики был открыт с помощью БИРЖИ ЦТС

Российская БИРЖА ЦТС продолжает открывать новые возможности для малого и среднего бизнеса, а для экономики республики Татарстан, партнёрство с БИРЖЕЙ ЦТС стало мощным катализатором, поскольку оно открыло новый канал для диверсификации экономики и развития экспорта, а также позволяет небольшим поставщикам находить крупных партнеров и заключать сделки быстро, безопасно, по честной рыночной цене.

«Мы заинтересованы в максимальной прозрачности расходования бюджетных средств, для этого много делает и на федеральном уровне, и здесь. На наш взгляд, Биржа как раз может быть одним из инструментов повышения прозрачности расходования бюджетных средств», — рассказал первый заместитель министра финансов РТ Рустам Аюкасов, .

«Развитие биржевой торговли непосредственно направлено и стимулирует развитие конкуренции. Мы все прекрасно понимаем, что конкуренция является той движущей силой, которая формирует эффективную экономику любого региона РФ», — пояснил заместитель премьер-министра — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Подробнее о работе платформы — на ТНВ-Татарстан.