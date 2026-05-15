Биржа ЦТС начнет работу с рынком Таджикистана

Биржа ЦТС и Биржевой Брокер из Таджикистана подписали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве на полях XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

Стороны договорились развивать трансграничную биржевую торговлю по направлению «Россия – Центральная Азия» и работать над внедрением инструментов партнерского (исламского) финансирования в двусторонних расчетах.

Это соглашение стало первым выходом Биржи ЦТС на рынок Центральной Азии и одним из первых шагов по совместному развитию инструментов партнерского финансирования с иностранной организацией. По данным ФТС, в 2025 году товарооборот между Россией и Таджикистаном превысил 2 млрд долларов и продолжает расти, однако значительная часть расчетов между компаниями двух стран по-прежнему проходит вне организованных торговых площадок.

Соглашение предусматривает три ключевых направления работы. Первое – запуск трансграничных биржевых торгов товарами, востребованными в двусторонней торговле: сельхозпродукцией, минеральными удобрениями, металлами и строительными материалами. Второе – развитие инструментов партнерского (исламского) финансирования. Третье – обмен опытом в сфере биржевых технологий и подготовка специалистов.

Таджикистан рассматривается как один из важных торговых партнеров России в Центральной Азии. Финансовая система страны активно внедряет инструменты, соответствующие нормам шариата, что делает ее подходящей площадкой для тестирования трансграничных финансовых решений.

Сотрудничество с Биржевым Брокером позволит таджикским компаниям напрямую выходить на российскую биржевую площадку, а российским участникам – работать с поставщиками и покупателями в Центральной Азии.

Для российской стороны соглашение также дает технологический и практический эффект: опыт «Биржевого Брокера» в исламской финансовой среде поможет быстрее разрабатывать биржевые продукты, соответствующие шариатским требованиям. Это, как ожидается, расширит участие стран исламского мира в торговых операциях, объем которых, по оценкам ICD-LSEG, превышает 4 трлн долларов.

Первые трансграничные сделки в рамках соглашения планируется провести до конца 2026 года. До этого стороны создадут совместную рабочую группу, определят перечень товаров и согласуют взаимодействие с регуляторами двух стран.

Генеральный директор Биржи ЦТС Никита Захаров отметил, что речь идет не просто о подписании меморандума, а о выстраивании связки между традиционной биржевой торговлей и сегментом партнерского финансирования.

По его словам, выход на рынок Таджикистана является логичным этапом стратегии развития трансграничной торговли, а партнер разделяет подход, при котором сначала формируются прозрачные правила, а затем запускаются сделки, выгодные участникам.

В Биржевом Брокере заявили, что сотрудничество с Биржей ЦТС открывает бизнесу Таджикистана доступ к российской товарной площадке и одновременно создает инфраструктуру для развития партнерских финансовых инструментов между странами, что соответствует стратегическим задачам рынка.