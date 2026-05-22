Политика 22 мая 2026 13:53

Бирмингем впервые возглавил мэр-мусульманин

Второй по численности населения город Великобритании после Лондона – Бирмингем – впервые в своей истории возглавил мэр-мусульманин. Новым главой города стал выходец из Пакистана Закир Чаудхри. Об этом сообщается на официальном сайте городского совета Бирмингема, передает «Газета.Ru».

По данным телеканала «Geo News», во время церемонии вступления Чаудхри в должность в зале городского совета выступил мусульманский капеллан, который произнес молитву о благополучии и успешной работе нового мэра.

За последние десятилетия демографическая картина Бирмингема заметно изменилась на фоне масштабной иммиграции. Сейчас значительную часть жителей города составляют выходцы из стран Южной Азии и представители мусульманской общины.

Лондон также возглавляет мэр-мусульманин пакистанского происхождения. Садик Хан занимает этот пост с 2016 года.

#Великобритания #ислам #мусульмане
