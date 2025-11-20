Биполярное расстройство США: что надо знать о плане-фантоме Трампа по России и Украине

Американские СМИ 19 ноября разродились сенсацией, что на этой неделе глава Белого дома одобрил предварительный план из 28 пунктов, направленный на достижение мира между Россией и Украиной. Ключевые пункты и почему к плану стоит относиться с разумной осторожностью – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





В подготовке предложений якобы принимали участие Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер

Фото: © The White House

Молчание официальных лиц

По информации СМИ, в подготовке предложений якобы принимали участие специальный представитель президента США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. Более того, по данным NBC News, документ разрабатывался в течение нескольких недель в режиме закрытых консультаций с участием российского посланника Кирилла Дмитриева, а также представителей Украины.

Как стало известно порталу Axios, в разработке плана участвуют еще и Турция с Катаром. Еще одна маленькая сенсация – полное игнорирование Евросоюза в работе над планом. План остается рабочим проектом и продолжает обсуждаться с ключевыми сторонами.

Что характерно, ни одно из упомянутых выше официальных лиц не дало ясных комментариев по плану. Единственный комментатор, госсекретарь США Марко Рубио, не раскрыл содержание этого мирного плана, он крайне уклончиво заявил в своих аккаунтах в соцсетях, что для завершения затяжного конфликта необходим обмен реалистичными предложениями, а обеим сторонам неизбежно придется пойти на серьезные уступки. По его словам, именно поэтому Вашингтон продолжит формирование перечня возможных идей, опираясь на позиции сторон. Как видите, сплошной туман и никакой конкретики.

Для России большая часть плана приемлема и фактически отражает давние позиции Москвы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ключевые пункты мирного плана

В условиях информационного голода на всю катушку заработали домыслы прессы и ссылки на некие анонимные источники, якобы причастные к работе над планом мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Если свести воедино все то, что транслирует западная пресса (а это Reuters, FT, WSJ, Axios, NBC и т. д.), то получится следующая картина.

Одна оговорка, но весьма существенная: ниже приводится не сам план, а так сказать, пожелания-требования США в отношении данного плана. Хотя они выглядят скорее жестким ультиматумом Киеву. И это якобы согласовано с Дональдом Трампом.

Итак, список требований США (ключевые пункты):

– Признание Крыма российской территорией. Штаты и другие страны признают Крым как законную российскую территорию. Все санкции с Крыма и за Крым снимаются.

– Признание Донбасса российской территорией. Штаты и другие страны признают Донбасс как законную российскую территорию. Киев отказывается от всего Донбасса.

– Передача России подконтрольных Киеву районов Донбасса. План предполагает передачу России подконтрольных Киеву территорий Донбасса.

– Фиксация линии фронта по текущему состоянию. Линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях по большей части будут заморожены. Боевые действия прекращаются по текущей линии соприкосновения на момент подписания сделки.

– Сокращение численности ВСУ в 2–2,5 раза.

– Запрет на иностранные войска, базы и добровольческие бригады. План США по Украине включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории, запрет на иностранные базы, запрет международных бригад и иностранных добровольцев.

– Полный отказ Украины от дальнобойного оружия. Украина также не получит дальнобойное оружие.

– Присвоение русскому языку статуса государственного.

– Признание официального статуса УПЦ (Украинской православной церкви).

– Сокращение военной помощи США. Администрация Трампа уменьшит поддержку Украины, отдав ее ЕС.

– Создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта.

– Ограничения на вооружения и проведение внешнего аудита ВПК Украины.

– Внеблоковый статус Украины и отказ от НАТО. Украина принимает внеблоковый статус и обязуется не вступать в НАТО.

– Экономическое восстановление под управлением США. Восстановление Украины будет контролироваться США, предлагающими программу восстановления.

– Поэтапное снятие санкций с РФ, активы РФ. План предусматривает поэтапное снятие ряда санкций против России. Украина не получит российские замороженные активы.

– Политическая перезагрузка в Киеве. Предложения включают изменения в украинском руководстве.

– Запрет на операции авиации НАТО над Украиной.

Позиция Зеленского неизменна: «РФ уходит везде» Фото: © President Of Ukraine

Реакция на план

Что сразу бросается в глаза при анализе этой информации прессы? Еще раз заявим, что с достоверностью этой информации большие проблемы, потому что нет конкретных официальных заявлений.

С одной стороны, для России большая часть плана приемлема и фактически отражает давние позиции Москвы, включая признание Крыма и Донбасса частью России, ограничение вооружений Украины и отказ от ее интеграции в НАТО. С другой стороны, без передачи России Одессы, Николаева, Сум, выхода к Приднестровью и перекрытия Украины от Черного моря образуется «коридор угрозы», что чревато лишь откладыванием новых боевых действий.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил РБК, что в Кремле видят эти публикации, но «новаций дополнительно к духу Анкориджа» нет. По словам представителя МИДа Марии Захаровой, ведомство не получало от США информации о соглашениях по Украине по официальным каналам.

Интересно, что США отнеслись к выработке своих предложений плана крайне реалистично – они прекрасно понимают, что потеря Донбасса для Украины – это уже факт, поэтому в ее интересах заключить данную мирную сделку сейчас.

Украинские чиновники, ознакомившиеся с деталями предложенного США плана урегулирования конфликта Москвы и Киева, раскритиковали его, сообщает Financial Times. По словам собеседников, план соответствует «максималистским» требованиям России и без существенных изменений Украина на него не согласится.

Зеленский пока отверг «План Трампа», ссылаясь на свой проект с Лондоном, Урсулой, Макроном и Мерцем. Его позиция неизменна: «РФ уходит везде».

Киевский режим находится сейчас не в самых оптимальных кондициях – НАБУ продолжает публикацию компромата по коррупции высокопоставленных украинских чиновников. Так что еще не факт, что Зеленский и его компания будут такими непоколебимыми.

Биполярное расстройство Америки

Утечка о якобы мирном плане урегулирования российско-украинского конфликта, спродюсированного Америкой, не вяжется с последними официальными действиями администрации США. Налицо какое-то биполярное политическое расстройство.

Ранее президент США Дональд Трамп официально поддержал инициативу, по которому законопроект, разработанный двухпартийной группой сенаторов, предусматривает введение вторичных санкций против торговых партнеров России, включая Китай, Индию и Иран. Это представляет собой новый этап экономического давления.

Как подчеркнул лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн, законопроект должен сначала пройти через Палату представителей, что оставляет возможность для корректировок.

Речь идет о законопроекте, который включает пошлины в 500% для стран, которые ведут бизнес с Россией. Трамп также заявил, что договорится с Китаем о сокращении закупок нефти у России, а Индия полностью откажется от них. В конце октября минфин США ввел санкции против «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних компаний.

Как видите, официально Америка ведет по отношению к России враждебную политику.

Официально Америка ведет по отношению к России враждебную политику Фото: © The White House

Нас в очередной раз хотят обмануть?

Американский мирный план четко укладывается в одну закономерность: как только у нас начинается наступление, то противники разговаривают о мире. Цель – любым способом остановить наше наступление и заморозить ЛБС. По сути, США пытаются спасти киевский режим и выиграть время для перезагрузки. В том числе и для своего перевооружения.

И вообще пока рано говорить о данном плане, пока нет официальной информации, а есть лишь сплетни и домыслы западной прессы. Возможно, это просто такая информационная утка, чтобы сбить с толку наших военных, успешно реализующих сейчас стратегическое преимущество на фронте, остановить их, посеять в их душах сомнение.

Россия уже столько раз шла на договорные соглашения (Минские, Стамбульские и т. д.) с Западом и Украиной, которые потом цинично разрывались другой стороной. Так что будем весьма осторожны при оценке данной инициативы, которая не вяжется с откровенно враждебными действиями американской администрации по отношению к России.