Биотопливо из иловых полей: Метшин оценил инвестпрограмму «Водоканала»

На протяжении 50 лет Казань свозила на берег Волги «КАМАЗы» с илом. Экологическую проблему удалось решить благодаря строительству цеха термообработки илового осадка. Инвестпрограмму МУП «Водоканала» обсудили на аппаратном совещании в мэрии Казани.

«Построен цех термомеханической обработки илового осадка. Благодаря этому прекращен вывоз на иловые поля образующегося осадка, а в дальнейшем программа позволит полностью вывести из эксплуатации иловые карты и передать их на рекультивацию. Проект реализован за счет заемных средств, источниками погашения станут также амортизация и плата за подключение», – сообщил гендиректор МУП «Водоконал» Андрей Егоров.

Говоря о строительстве цеха термомеханической обработки иловых осадков, мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что «введенный проект позволяет отказаться от разрастания иловых полей», и напомнил, что рекультивация проводится в рамках экологического проекта «Чистая Волга».

Результатом термомеханической обработки илового осадка является продукт, представляющий собой гранулы размером от 3 до 8 мм, на которые получен сертификат – твердое биотопливо. На сегодняшний день биотопливо вывозится на цементные заводы России – в Мордовию, Подмосковье, Рязань, Ульяновск, пояснил Егоров.