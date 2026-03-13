Биотехнологии, кадры и наука: как «Татнефть» развивает НИЦ в Альметьевске

«Татнефть» развивает около 20 направлений бизнеса, которые дополняют друг друга. Одним из перспективных направлений стали биотехнологии. Ключевую роль в этом направлении играет научно-исследовательский центр «НПО ТН-Биотех» в Альметьевске, оснащенный современным оборудованием.





Работа над реализацией национальных проектов

Компания реализует проекты по обеспечению технологического лидерства и технологического суверенитета по нескольким национальным проектам, в том числе «Технологическое обеспечение биоэкономики», пишет газета «Нефтяные вести».

По словам директора «НПО ТН-Биотех» Равиля Маганова, продукция биотехнологических производств востребована во многих отраслях промышленности.

«Компания разрабатывает технологии получения продуктов, которые в настоящее время не производятся в России», – отметил он.

Чтобы сократить путь от идеи до готового продукта, «Татнефть» создала научно-исследовательский центр «НПО ТН-Биотех» в Альметьевске по принципу советских неправительственных организаций. Совместная работа ведется с учеными из более чем 200 научных центров страны.

Научный центр в Альметьевске

О работе центра рассказал его руководитель, кандидат биологических наук Олег Тен.

«Это не просто новая лаборатория, а стратегическая платформа, которая кардинально меняет портрет и компании, и региона. Мы создаем полный цикл: от молекулярно-генетических исследований через пилотные испытания на ферментерах до масштабирования на будущих производствах, в том числе в особой экономической зоне «Зеленая долина». Такого сквозного подхода в корпоративной биотехнологии России еще не было», – сказал Тен.

Основная задача НИЦ – консолидировать компетенции и уникальное оборудование. Благодаря этому процесс идентификации микроорганизмов, который стандартными методами мог занимать год, здесь сокращается до нескольких минут.

«Мы объединяем усилия и ресурсы, чтобы ускорить путь от идеи до продукта», – пояснил руководитель центра.

Углекислый газ – это новая нефть

Работа центра охватывает широкий круг научных направлений и прикладных исследований. Ключевой частью работы стало научное сопровождение производства, включая нефтеразведку с использованием микробиологических маркеров и биоремедиацию.

Отдельное внимание уделяется технологиям переработки углекислого газа.

«Мы рассматриваем CO₂ не как проблему, а как ценное сырье для биотехнологий. Это новая нефть. Задача – научиться с помощью микробов или растений эффективно его утилизировать и конвертировать в полезные продукты: биополимеры, химические соединения, биотопливо», – объяснил Тен.

Специалисты центра разрабатывают закваски для молочной промышленности и силосования, создают биопрепараты для защиты растений и внедряют технологии производства биополимера ксантана, который востребован и в нефтедобыче, и в пищевой промышленности.

Компания также развивает направление персонализированной медицины для сотрудников и жителей региона. В частности, ведется работа по созданию генетических паспортов и банка стволовых клеток.

Подготовка будущих специалистов

Важной частью работы является подготовка кадров. В этом ключе магистерская программа «Индустриальная биотехнология» Передовой инженерной школы (ПИШ) ИТМО стала важной площадкой подготовки специалистов.

«Это идеальная модель синергии. Студенты с первого дня погружены в реальную научную среду. Многие официально трудоустраиваются в НИЦ, получая зарплату в дополнение к стипендии. На сегодня значительная часть сотрудников – это либо действующие студенты, либо выпускники этой магистратуры», – рассказала руководитель АльметТех ПИШ ИТМО Азиза Орипова.

Сотрудники компании привлекают к проектам школьников, участвующих в «Школьных биолабораториях». К примеру, над созданием биопрепарата для защиты сельхозкультур от патогенной плесени работали девятиклассник Олег Максютин и младший научный сотрудник сектора средств защиты растений и биоудобрений НИЦ Яна Исупова, которая параллельно учится в аспирантуре Высшей школы нефти.

«Работа на передовом оборудовании рядом с учеными – бесценный опыт, который определил мой выбор. Если раньше я видел себя юристом, то теперь твердо хочу стать биотехнологом», – рассказал ученик средней школы №2 пгт Актюбинский Азнакаевского района Олег Максютин.

Команда ученых из разных регионов России

В центре работает команда специалистов из разных регионов России. В Альметьевск переехали ученые из Владивостока, Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Томска.

Старший научный сотрудник НПО «Татнефть-Биотех» Роман Аянка родился на Дальнем Востоке, получил высшее образование в Санкт-Петербурге, а затем переехал в Татарстан ради развития в области ДНК-исследований.

«Переезд открыл для нас новые возможности. Такую обустроенную лабораторию, как здесь, я еще не видел. Условия, оборудование, хороший коллектив – все это позволяет эффективно решать поставленные задачи», – рассказал Роман Аянка.

Старший научный сотрудник лаборатории промышленной биотехнологии НИЦ Валерия Нанышева занимается разработкой сухих заквасок для йогуртов и катыка. Она переехала в Альметьевск из Екатеринбурга.

«По образованию я биолог, работала в фармацевтической отрасли. Но поняла, что хочу развиваться в области биотехнологий. В «Татнефти» меня особо привлекает возможность реализации всей цепочки – от идеи до получения готового продукта», – пояснила сотрудник.

В центре работают специалисты с различным опытом – доктор биологических наук Илья Манухов, кандидат наук Павел Назаров, а также врач-генетик Евгений Патраханов.

Условия для работы и жизни

Чтобы лучшие специалисты страны приезжали работать в Альметьевск, нужно создать условия, сопоставимые с мировыми научными хабами, отметили в центре. С этой целью «Татнефть» построила современный кампус с жильем для сотрудников в нескольких минутах ходьбы от лабораторий, рядом расположились детский сад и спортивный комплекс.

Биотехнологическое направление не просто способ диверсифицировать бизнес «Татнефти». Оно превращает Нефтеград в центр технологического притяжения.

В Альметьевске создают экосистему, где развиваются наука, образование, комфортная жизнь и производство. Это постепенно меняет город и открывает новые возможности для экономики, основанные не на сырье, а на знаниях. Здесь на практике подтверждают, что ученый может быть успешным и востребованным, а биотехнологии улучшают жизнь людей в разных сферах.