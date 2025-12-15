Биотехнологический форум собрал в Татарстане более 200 специалистов из России и зарубежья

Международный биотехнологический форум BIOSYNC, проходящий в Альметьевске, объединил свыше 200 специалистов из России и зарубежных стран. Об этом сообщают организаторы события.

Участники форума представляют компании, научные и образовательные учреждения, в которых реализуются передовые проекты, принимаются стратегические решения и внедряются инновационные технологии в области биотехнологий.

На пленарной части форума выступили представители Минпромторга РФ, ведущие исследователи «Курчатовского института» и лидеры отрасли. Гостей поприветствовал генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

В Минпромторге РТ отметили, что уже третий год подряд лидеры биотехнологий собираются в Высшей школе нефти, чтобы обсудить перспективы развития сектора и формировать будущее отрасли. Ключевая цель мероприятия – объединить представителей науки, бизнеса и индустрии для определения совместных подходов к более эффективному развитию биотехнологической отрасли, пояснили в ведомстве.

Заместитель директора Департамента химической промышленности Минпромторга РФ Дарья Шевякина анонсировала, что в следующем году в России запустят новый национальный проект, который будет направлен на развитие биоэкономики.

«Мы эффективно налаживаем диалог между бизнесом и государством. Поэтому такие мероприятия проводить очень важно. Юго-восток Татарстана стал точкой притяжения для развития биотехнологий. Это будущее, которое наступает и приближается очень быстро. И это то будущее, которое мы вместе с вами можем сделать более счастливым и более успешным для нас всех», – выразила уверенность она.

За два дня участники форума обсудили стратегию развития биотехнологий в России, подготовку кадров, взаимодействие с вузами, современные биопроцессы и решения с участием искусственного интеллекта, а также развитие стартапов и технологических платформ в сфере биотехнологий.

Национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики» формируется при участии игроков рынка, представителей науки и других заинтересованных сторон. Минпромторг России продолжает изучать инициативы и проблемные вопросы.