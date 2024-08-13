«Бионические протезы, выплаты и психологи»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

В филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» обсуждали региональные меры социальной поддержки участников СВО и их семей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сюда приходят люди, пережившие непростые жизненные ситуации»

Сегодня в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» обсуждали региональные меры социальной поддержки участников СВО и их семей. В дискуссии приняли участие руководитель татарстанского филиала фонда Гузель Удачина, ректор Казанского кооперативного института и Российского университета кооперации, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Алсу Набиева, а также заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева.

Гузель Удачина провела для журналистов экскурсию по головному офису фонда. Она рассказала, что здесь все работает по принципу «одного окна», и обратившимся не нужно ходить по различным ведомствам. Одной из посетительниц фонда стала пожилая женщина Фания Сабирова из Кукмора, приехавшая вместе со своим социальным координатором. Женщина обратилась за помощью в поисках пропавшего без вести сына.

«В мае он подписал контракт, и уже три месяца не выходит на связь. Здесь мне помогают во всем: предоставляют информацию и оказывают моральную поддержку», – поделилась Фания.

Специалисты организации вплотную займутся ее вопросом.

Фонд «Защитники Отечества» функционирует уже год и два месяца, отметила Удачина. За это время здесь обработали несколько десятков тысяч обращений от ветеранов СВО, действующих участников боевых действий и семей военнослужащих.

Гузель Удачина провела для журналистов экскурсию по головному офису фонда Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В головном офисе все продумано до мелочей с учетом специфики работы – ведь часто сюда приходят люди, пережившие сложные жизненные ситуации.

При входе в офис посетителей встречают на ресепшене, где есть охрана и система видеонаблюдения.

«Здесь работает сотрудник фонда, и, как правило, с ним находится психолог, если к нему на прием никто не записан. Изначально специалист общается с посетителем, чтобы выяснить суть вопроса и направить к нужному сотруднику», – пояснила Удачина.

Психологи, сотрудники военкомата и юристы

Весь фонд оборудован по программе «Доступная среда», то есть здесь нет препятствий для маломобильных групп граждан, добавила Удачина.

Весь фонд оборудован по программе «Доступная среда» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В основном зале работают девять социальных координаторов по Казани, и их количество планируют увеличивать. Здесь же с девяти утра до обеда присутствуют партнеры – представители Соцфонда и Республиканского центра материальной помощи.

Все работают по принципу «одного окна» – быстро и без необходимости ходить по кабинетам. Рядом расположены два кабинета психологической помощи.

«У нас ежедневно с 9 до 18 часов работают сотрудники психиатрической клиники. Одновременно принимают два специалиста – одни из самых квалифицированных экспертов, способных оказывать помощь людям, находящимся в состоянии утраты, горя, а также нашим ребятам, многие из которых переживают посттравматическое стрессовое расстройство», – рассказала руководитель фонда.

В одном кабинете ведется индивидуальный прием, а в другом – групповая терапия.

Ежедневно с 9 до 18 часов работают сотрудники психиатрической клиники, способные оказывать помощь людям, находящимся в состоянии утраты, горя Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В следующем кабинете каждый вторник принимает специалист из военного комиссариата РТ. По средам приходят адвокаты, нотариусы, работники прокуратуры и судебные приставы. В четверг – юрист Государственного юридического бюро.

«Запись ко всем специалистам организуется либо по телефону, либо через Госуслуги. Также есть возможность общения посредством видеосвязи для тех, кто не может приехать», – объяснила Удачина.

Еще одна локация – просторное помещение для неформального общения и проведения мероприятий, бизнес-тренингов и различных курсов.

«За год с небольшим нашей работы к нам обратилось более 18,5 тысяч граждан по более чем 28 тысячам вопросов»

На пресс-конференции руководитель фонда подробнее рассказала о работе и о том, с какими обращениями приходят сюда чаще всего.

«На сегодняшний день татарстанский филиал насчитывает 69 человек – 60 из них это основные сотрудники фонда, социальные координаторы, которые работают в 30 муниципальных образованиях Республики Татарстан. Не во всех муниципалитетах еще есть собственные социальные координаторы, до конца года они появятся в каждом районе, но на сегодняшний день работой фонда охвачена вся республика», – отметила она.

Все работают по принципу «одного окна» – быстро и без необходимости ходить по кабинетам Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 30 районах Татарстана работают офисы фонда – наиболее успешные в Нижнекамске и в Зеленодольском районе.

У фонда есть страницы в соцсетях и группы в мессенджерах, где можно получить информацию и задать вопросы, также работает сайт. Однако есть и мошенники, которые создают фейковые аккаунты и просят деньги за свои услуги. Удачина подчеркнула, что фонд работает всегда только бесплатно, и попросила сохранять бдительность.

«За год с небольшим нашей работы к нам обратилось более 18,5 тысяч граждан по более чем 28 тысячам вопросов. Я бы хотела обратить ваше внимание на основные социально значимые категории граждан, с которыми изначально был призван работать наш фонд. Первая категория – это ветераны СВО, уволенные с военной службы – наша задача сегодня помочь им вернуться к мирной жизни. Вторая категория – семьи, потерявшие близких в ходе проведения СВО», – рассказала руководитель фонда.

Бионические протезы и система «Умный дом» для инвалидов СВО

На данный момент 5 128 человек приняты на социальное сопровождение сотрудниками фонда.

«На втором месте по количеству обращений – вопросы действующих военнослужащих. К нам приходят они во время отпусков или обращаются их семьи. Чаще всего их интересуют вопросы получения денежных выплат. Им также оказывают содействие социальные координаторы», – поделилась Удачина.

В основном зале работают девять социальных координаторов по Казани, и их количество планируют увеличивать Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Еще один актуальный вопрос – получение удостоверения ветерана боевых действий. Особенно часто он беспокоит участников ЧВК.

«К нам обращаются за содействием в оказании медицинской, психологической и юридической помощи. Наши основные принципы – проактивный формат, который предполагает активность в работе с нашими гражданами, персональное комплексное сопровождение. Это выезд в семью и принцип "одного окна" – у нас работает 11 различных служб, и нет необходимости направлять людей по разным учреждениям», – добавила она.

В полномочиях фонда – помощь инвалидам СВО. Здесь помогают обеспечить их техническими средствами реабилитации, и с этого года им стали предоставлять электронный сертификат на покупку протезов, инвалидных колясок и прочего. Так они могут приобрести даже бионические протезы, а в случае, если средств по сертификату не хватает, фонд «Защитники Отечества» помогает с выделением дополнительной суммы.

Также инвалидам помогают адаптировать их жилье, чтобы они не испытывали дискомфорта. На данный момент два ветерана СВО с инвалидностью уже оценили комфорт этой услуги, еще 31 человек подал заявку.

«Туда входит полная адаптация спальных помещений, начиная от кровати, мебели, заканчивая различными подъемниками. Это оборудование кухонных помещений, санузлов, а также установка системы "Умный дом" вплоть до обеспечения роботами-пылесосами», – отметила Удачина.

Она добавила, что 100 процентов ветеранов, нуждающихся в этом, охвачены фондом.

На втором месте по количеству обращений – вопросы действующих военнослужащих Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«83 процента ветеранов, вернувшихся с СВО, трудоустроены»

Обращаются ветераны и с вопросом получения образования – кто-то хочет получить диплом вуза, а кто-то профессию в колледже. Со всеми желающими уже собрали заявки, и с началом нового учебного года они смогут приступить к обучению.

Не только освоить новую профессию, но и получить работу хотят ветераны СВО.

«83 процента ветеранов, вернувшихся с СВО, трудоустроены. С оставшимися 17 процентами мы продолжаем работу в этом направлении. Для них проводятся ярмарки вакансий, ближайшая пройдет в конце августа. Мы уже направили списки ветеранов с их пожеланиями», – рассказала руководитель фонда.

Социальные координаторы также занимаются вопросами здоровья – на данный момент 71 процент их подопечных прошли диспансеризацию.

«На сегодняшний день каких-либо нареканий по работе медицинских организаций не существует. "Зеленый коридор" во всех клиниках обеспечен, гарантируется внеочередное обслуживание ветеранов», – отметила Гузель Удачина.

Основные организации, которые работают с ветеранами – это госпиталь ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах.

Также фонд уделяет особое внимание подрастающему поколению: работники вместе с участниками СВО проводят уроки мужества в школах.

Наталья Бутаева рассказала о мерах поддержки, которые семьи участников СВО получают наравне с другими категориями граждан Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«За последние десять лет в республике количество многодетных семей увеличилось в два раза»

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Наталья Бутаева рассказала о мерах поддержки, которые семьи участников СВО получают наравне с другими категориями граждан. Она напомнила, что с этого года введено пособие для семей с детьми, имеющих доход ниже прожиточного минимума.

«Наверное, тема, которая больше всего беспокоит наших граждан, – это последний Указ Президента РФ, касающийся введения единого статуса многодетной семьи. Много об этом Указе говорили, хотя организационные мероприятия еще не завершены. Вместе с тем нужно отметить, что те меры поддержки, которые существовали в республике и до этого Указа, и существуют сейчас, крайне благотворно влияют на расширение данной категории – количество многодетных семей у нас из года в год растет, и за последние десять лет в республике оно увеличилось в два раза», – рассказала Бутаева.

Благодаря новому Указу удалось сохранить статус многодетных семей тем родителям, у которых дети до 23 лет обучаются на очном отделении в учебном заведении. Раньше же такой статус могла получить только семья с детьми до 18 лет.

Одна из льгот для многодетных – компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 30 процентов. В этом году 210 тысяч человек в Татарстане пользуются этой льготой.

«Детям до шести лет предоставляют субсидию на приобретение лекарств, а для школьников – субсидию на оплату проезда», – добавила она.

Обучение жен мобилизованных предпринимателей

Ректор Казанского кооперативного института, ректор Российского университета кооперации, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Алсу Набиева отметила, что до того, как фонд «Защитники Отечества» начал свою работу, все обращения и вопросы адресовались в рабочую группу по вопросам СВО, которая была создана внутри депутатского объединения.

Алсу Набиева: «Две недели назад мы подписали соглашение о просветительской деятельности, связанной с обучением тех, кто вернулся с СВО. Это краткосрочные курсы» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сейчас ту работу, которую мы тогда начали, мы продолжаем с фондом "Защитники Отечества"», – говорит она.

Она отметила, что до сих пор поступает много вопросов по мерам поддержки: газоснабжение, освобождение от транспортного налога, оказание бесплатной юридической помощи.

«Было много инициатив, связанных с изменениями в бюджете. Вы знаете, что бюджет Республики Татарстан рассматривается совместно с органами исполнительной власти, в том числе депутатами, и те инициативы, которые были связана с СВО, рассматривались в первую очередь», – рассказала Алсу Набиева.

Также было много запросов на создание портала, где можно было бы увидеть все меры поддержки. Тогда было решено создать интернет-ресурс «Забота о своих», где был разработан чат-бот, отвечающий на вопросы участников СВО и членов их семей.

«Две недели назад мы подписали соглашение о просветительской деятельности, связанной с обучением тех, кто вернулся с СВО. Это краткосрочные курсы. Мы, депутатское объединение, проводили также курсы для жен мобилизованных предпринимателей, которым не хватало знаний: кому-то по бухгалтерскому учету, кому-то по предпринимательской деятельности или по юридическому направлению. Это необходимо, чтобы бизнес мужей не потерялся. К моменту их возвращения мы обучили 56 женщин», – отметила депутат.

Помогать планируют и координаторам фонда «Защитники Отечества», которым приходится нести на себе большую нагрузку, вести гуманитарные проекты, помогать участникам ЧВК и также заниматься вопросами детского отдыха.