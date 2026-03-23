Биолог рассказала о важности прививки от клещевого энцефалита

Биолог, директор организации «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова в беседе с «Радио 1» рассказала, что только прививка может по-настоящему обезопасить от клещевого энцефалита, а надеяться на легкое течение болезни – все равно что играть в опасную лотерею.

По словам специалиста, у многих заражение похоже на обычную простуду, но у некоторых пациентов болезнь может затронуть нервную систему. При этом, специального лекарства от этого вируса нет – медики могут лишь помочь организму справиться своими силами.

«Прогноз будет разный. У европейского подтипа все более или менее неплохо, там несколько процентов людей только попадают в ситуацию, когда они болеют очень тяжело, с потенциально летальным исходом. А на Дальнем Востоке, насколько я помню, даже до 30%», – рассказала биолог.

Обласова отметила, что заразиться могут не только те, кто работает в лесу или ходит в походы – в опасности может быть любой. Так, клеща можно занести в дом на одежде или на собаке. Единственный надежный способ защиты – это вакцина, но важно помнить: она работает только против энцефалита, а от болезни Лайма (боррелиоза) прививки нет.