Биолог рассказал, можно ли держать крокодила дома

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Держать крокодила в качестве домашнего животного в России запрещено независимо от его вида и размера. Такое содержание также представляет опасность для человека и не соответствует потребностям животного, рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

По словам специалиста, крокодилы входят в перечень животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Обновленный перечень действует с 1 сентября 2025 года до 2031 года. За нарушение предусмотрена административная ответственность, а обнаруженное животное подлежит изъятию.

«Крокодилы прямо включены в этот список, причем запрет касается абсолютно всех видов и независимо от их размеров – большой или маленький. Держать крокодила в квартире или в частном доме, даже если он маленький, на ладошке помещается, и был куплен в каком-нибудь зоомагазине с рук, конечно же, нельзя», – рассказал специалист в беседе с РИА Новости.

Сафонов отметил, что даже небольшой детеныш со временем превращается в крупного хищника, для которого требуются специальные условия содержания. Например, кайманы в среднем вырастают до 1,5-2 м, а некоторые крупные виды достигают 5-7 м. Продолжительность их жизни может превышать 100 лет.

По словам биолога, взрослому животному вместо небольшого террариума потребуется полноценный бассейн. При этом крокодилы не являются одомашненными животными и могут проявлять агрессию.

«Держать крокодила дома незаконно, опасно и негуманно. Это не какой-то модный питомец, которого кто-то хочет завести, даже если крокодил сейчас маленький, это все равно будет крупный хищник, который будет требовать от нас профессионального ухода и представлять угрозу для жизни», – подчеркнул биолог.

Ранее в соцсетях появилась информация, что россияне стали чаще заводить крокодилов вместо домашних животных. Сафонов отметил, что для желающих завести экзотического питомца крокодил не подходит.