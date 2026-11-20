Перспективные онковакцины можно сделать доступными для большого числа пациентов. Об этом RT рассказал молекулярный биолог и вирусолог Петр Чумаков.

Производство отечественных противоопухолевых мРНК-вакцин можно масштабировать и удешевить, отметил он. Сейчас разработка ограничена созданием персонализированных препаратов. Их создают под генетический профиль опухоли конкретного человека, из-за чего лечение одного пациента обходится в несколько миллионов рублей. Как отметил Чумаков, уже существуют и могут создаваться препараты, рассчитанные на более широкую группу больных.

«Например, при меланоме встречаются характерные мутации и можно создать вакцину, содержащую сразу несколько десятков соответствующих антигенов. Тогда препарат не нужно каждый раз производить с нуля. Основные затраты возникают при разработке, а затем производство можно масштабировать. Это

совершенно другая экономика», – уверен ученый.

Для российской системы здравоохранения, считает Чумаков, важно развивать именно такие решения, которые в перспективе помогут большому числу пациентов.