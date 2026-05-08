Биолог предупредила об опасности анафилактического шока после укуса шмеля

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова рассказала, что укус шмеля в редких случаях может привести к анафилактическому шоку и летальному исходу.

«В редких случаях возможен анафилактический шок, который способен привести к летальному исходу. Если у пострадавшего головокружение, слабость, отек лица, губ, языка, трудности с дыханием или глотанием или сыпь по телу, срочно вызывайте скорую», – подчеркнула эксперт в беседе с NEWS.ru.

Она отметила, что особую опасность укус представляет для людей с аллергией или индивидуальной реакцией на яд насекомого.

По словам Трофимовой, шмели обычно не проявляют агрессию без причины и нападают только в случае угрозы.

Укус шмеля болезненный, но неприятные ощущения обычно быстро проходят, предупредила она. Яд насекомого действует медленнее, чем у многих других жалящих насекомых, поэтому может вызвать продолжительную реакцию организма.

Биолог рекомендовала после укуса обработать пораженное место хлоргексидином, приложить холодный компресс и принять антигистаминный препарат.

Укусов шмелей опасны, по ее словам, и для домашних животных. У кошек и собак чаще всего возникают сильная боль, отек и воспаление, а наибольшую угрозу представляют укусы в область головы, шеи и языка, поскольку они могут привести к отеку дыхательных путей.

«Если шмель напал на животное, нужно продезинфицировать место поражения, приложить холодный компресс или сделать кашицу из соды с водой, дать противоаллергическое», – заключила Трофимова.