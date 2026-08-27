Биолог Подковальников расскажет в КФУ, могут ли грибы-зомби захватить мир

Фото: пресс-служба КФУ

Международный лектор-полиглот, биолог и клинический миколог Сергей Подковальников выступит на научном стендапе XX серии научно-популярного проекта «PROнаука в КФУ». Начало выступления запланировано на 16:00, сообщает пресс-служба КФУ.

Подковальников руководит проектом «Наука ближе, чем кажется» и является лектором Российского общества «Знание». Он популяризирует науку в 50 странах на шести континентах и проводит лекции на 11 языках.

Во время выступления биолог расскажет, способны ли так называемые грибы-зомби завоевать мир, что связывает Хогвартс с дрожжевыми грибами, как быстро научиться различать виды плесени и зачем это необходимо. Кроме того, гости узнают, что такое «кринжевик».

В программе научного стендапа также заявлен директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский. В авторском выступлении «Легенды и мифы компьютерного мира» он разберет распространенные стереотипы о компьютерных технологиях и сопоставит их с научными фактами.

Доцент кафедры русской литературы и методики ее преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Ринат Бакиров выступит с темой «Пушкин – женоненавистник?» и расскажет о цифровых гуманитарных науках.

Еще один научный стендап проведет доцент кафедры романо-германской филологии Института филологии и межкультурной коммуникации Игорь Гурьянов. Его выступление будет посвящено межкультурной коммуникации.

Посетить все мероприятия «PROнауки в КФУ» можно бесплатно, однако участникам необходимо предварительно зарегистрироваться.