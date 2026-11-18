Через 50 лет человечество вряд ли полностью перейдет на питание насекомыми. Их рассматривают скорее как дополнительный источник белка, а не замену привычной еде. Об этом заявила доцент факультета биологии РГПУ им. А. И. Герцена Татьяна Туманова.

По словам биолога, распространению такой пищи мешают культурные особенности, сезонность и необходимость сбалансированного питания. В тропических странах насекомые доступны круглый год и встречаются в больших количествах, тогда как в умеренных широтах их сбор зависит от сезона.

При этом насекомые содержат много белка, железа, кальция и рибофлавина (витамина B2). Согласно обзору исследований, опубликованному в 2026 году в журнале Nutrition Reviews, белок насекомых по влиянию на рост и адаптацию скелетных мышц сопоставим с животным белком.

Туманова привела данные исследований, согласно которым в сверчках содержится на 180% больше железа, чем в говядине, а в медоносных пчелах – на 850% больше. Однако продукты из насекомых могут содержать много жиров, а их влияние на здоровье человека требует дальнейшего изучения.

Отдельный вопрос – безопасность такой пищи. Белки насекомых способны вызывать перекрестную аллергию у людей с реакцией на креветки и клещей. Кроме того, в них могут накапливаться пестициды, тяжелые металлы и другие токсичные вещества. Дикие насекомые также могут переносить паразитов.

Несмотря на ограничения, энтомофагия – употребление насекомых в пищу – может помочь в борьбе с голодом и нехваткой белка. По словам Тумановой, в Африке уже работают более 850 ферм по разведению насекомых, из них свыше 288 находятся в Малави. В частности, личинки черной львинки перерабатывают органические отходы, превращая их в корм для животных и удобрения.

При этом некоторые продукты из насекомых уже используют в пищевой промышленности. Например, краситель кармин (Е120), который получают из самок кошенильного червеца, добавляют в йогурты, конфеты, мармелад и колбасы. Шеллак (Е904), производимый лаковыми червецами, применяют для обработки фруктов и кофейных зерен.