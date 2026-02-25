Биолог назвал оптимальные сроки посадки перца, томатов и баклажанов на рассаду

В конце февраля рекомендуется высаживать семена перца, а в начале марта — томатов и баклажанов. Об этом NEWS.ru сообщил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

По словам эксперта, перец и томаты — две самые популярные культуры с длинным циклом вегетации, которые в российском климате не вызревают без рассады. Конец февраля оптимален для посадки перца, поскольку он меньше других реагирует на короткий световой день и не вытягивается при недостатке света. Томаты и баклажаны, напротив, чувствительны к освещению, поэтому их рекомендуют сажать через полторы-две недели, примерно 7–10 марта, с обязательной подсветкой ультрафиолетовой лампой не менее двух часов в день.

Наполов пояснил, что ультрафиолет необходим для полноценного фотосинтеза. Если подсветка невозможна, проблему можно частично решить, разместив рассаду на подоконниках южной, юго-западной или юго-восточной ориентации, а также увеличив расстояние между растениями.

Биолог обратил внимание на типичную ошибку российских дачников — загущение посадок. Он рекомендовал отдавать предпочтение меньшему количеству растений, но более крепких и развитых.

Сразу после посадки семян ёмкость следует накрыть целлофановой пленкой, оставляя доступ воздуха, чтобы семена не задохнулись. Томаты всходят примерно через неделю, баклажаны и перец — через 6–15 дней. Важно снять пленку сразу после массового прорастания: даже несколько часов под плёнкой могут привести к вытягиванию ростков. Однако преждевременное снятие тоже опасно из-за сухого воздуха в городских квартирах, предупредил Наполов.