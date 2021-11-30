Биолог объяснил, почему люди без антител могут не болеть Covid при контакте с зараженными

Защиту от патогенов в организме человека обеспечивают не только антитела. При болезни, в том числе протекающей бессимптомно, образуются специальные Т-клетки. Об этом радио Sputnik рассказал молекулярный биолог Максим Скулачев.

«Поэтому человек может не заразиться Covid-19 даже при отсутствии у него в крови антител к коронавирусу», – пояснил специалист.

Скулачев отметил, что люди, которые ни разу не болели коронавирусом даже при наличии зараженных в окружении, скорее всего, обладают Т-клеточным иммунитетом.

«Т-клеточный иммунитет работает на переднем рубеже обороны: когда вирус только попадает в организм, Т-клетки сразу распознают и убивают зараженные вирусом клетки, подавляя развитие заболевания», – сказал он.

Однако, по словам биолога, этого не всегда хватает для предотвращения заражения, полностью исключить его нельзя.

Скулачев отметил, что не видит смысла проверять у людей наличие этих клеток, так как они все равно не могут дать стопроцентной гарантии не заразиться.

«Можно пойти, заплатить большие деньги и это выяснить. Но что вам потом делать дальше, не очень понятно. Это совершенно не гарантирует, что вы не заразитесь в дальнейшем», — подчеркнул эксперт.