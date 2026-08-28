Биолог Лялина предупредила об опасных признаках плохого плавленого сыра

Слишком яркий желтый цвет и чрезмерно жидкая консистенция могут указывать на низкое качество плавленого сыра. Об этом NEWS.ru рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

При выборе плавленого сыра эксперт рекомендует прежде всего проверить срок годности и состояние упаковки. Она должна быть герметичной и не иметь повреждений.

На этикетке качественного продукта должны быть указаны сведения о производителе, полный состав и пищевая ценность. По словам Лялиной, в настоящем плавленом сыре не должно содержаться избыточного количества консервантов и красителей.

Также эксперт советует обращать внимание на содержание молочного жира. В идеале этот показатель должен составлять не менее 40%.

О качестве продукта может рассказать и его внешний вид. Хороший плавленый сыр должен иметь неяркий цвет – от белого до светло-желтого. Слишком насыщенный желтый оттенок может свидетельствовать о наличии красителей.

Поверхность качественного плавленого сыра должна быть гладкой и иметь легкий блеск, а его консистенция – оставаться нежной и пластичной.

При этом сыр не должен стекать с ножа. Лялина предупредила, что чрезмерно жидкая консистенция может указывать на превышение нормы солей-плавителей.