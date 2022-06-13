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Ру Тат
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Экономика
13 июня 2022  19:33

Binance приостановила вывод биткоинов на фоне падения криптовалюты

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Крупнейшая криптовалютная биржа Binance приостановила вывод биткоинов в сети $BTC. Это произошло на фоне крупнейшего с 2020 года падения криптовалюты.

«Binance временно приостановила вывод биткоинов в сети $BTC. Тем временем вы все еще можете выводить биткоины в других сетях», - сообщается в официальном аккаунте биржи в Twitter.

В компании утверждают, что приостановка связана с «зависшей транзакцией».

Тем временем стоимость биткоина в понедельник опускалась на криптобирже ниже $22,8 тыс.

#биткоины
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