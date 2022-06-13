Binance приостановила вывод биткоинов на фоне падения криптовалюты

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance приостановила вывод биткоинов в сети $BTC. Это произошло на фоне крупнейшего с 2020 года падения криптовалюты.

«Binance временно приостановила вывод биткоинов в сети $BTC. Тем временем вы все еще можете выводить биткоины в других сетях», - сообщается в официальном аккаунте биржи в Twitter.

В компании утверждают, что приостановка связана с «зависшей транзакцией».

Тем временем стоимость биткоина в понедельник опускалась на криптобирже ниже $22,8 тыс.