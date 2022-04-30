Билярский музей-заповедник расскажет о знаменитых химиках и истории города

Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник подготовил для гостей исторические квесты и увлекательные загадки по химии. Мероприятия пройдут в начале мая, сообщил директор музея-заповедника Зуфар Шакиров.

«По программе „Пушкинская карта“ мы предлагаем на выбор исторические квесты, музейные занятия. Кроме того, приглашаем учащихся на квесты по химии. Можем объяснить, откуда в России появилась таблетка аспирина, а также откуда в нашей стране появились рамочные ульи, как произошел переход от бортевого пчеловодства к профессиональному. Это тоже связано с деятельностью Бутлерова», — сказал он.

На майских праздниках Билярский музей-заповедник предлагает гостям две квест-игры: «Загадки древнего Биляра» и «Родина великих химиков». Первая рассказывает об истории древнего города, а вторая — о работе знаменитых химиков Арбузова и Бутлерова. Гости также приглашаются в архитектурно-культовый комплекс «Святой ключ».