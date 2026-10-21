Билялов выбыл, Пустозеров вернулся: «Ак Барс» объявил состав на игру с «Торпедо»

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» представил состав на домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо», который начнется в 19:00.

Игру пропускает основной вратарь казанцев Тимур Билялов — в воротах сыграет Максим Арефьев, запасным заявлен Александр Столпеченков.

В состав вернулся нападающий Алексей Пустозеров, который выйдет в третьем звене вместо Дениса Комкова. В списке травмированных у «Ак Барса» остается нападающий Артем Галимов. «Торпедо» подходит к матчу без кадровых потерь.

Казанцы занимают шестое место в Восточной конференции: в активе команды 19 очков после 17 матчей.

«Торпедо» расположилось на четвертой строчке Запада, набрав 21 очко в 16 играх.

Предыдущая встреча команд состоялась 14 сентября в Нижнем Новгороде — хозяева льда одержали победу со счётом 2:3.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Дмитрий Кателевский и Егор Соколов.

Полный состав: