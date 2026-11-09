Билялов возвращается в рамку: «Ак Барс» объявил состав на игру с нижегородцами
Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо».
Встреча пройдет в Казани, стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 по московскому времени.
Главное изменение — возвращение в ворота Тимура Билялова, который пропустил предыдущую игру казанцев в Челябинске.
Кроме того, в атакующих тройках произошла рокировка: Кирилл Семенов и Семен Терехов поменялись местами.
Семенов выйдет в одном звене с Александром Хмелевским и Алексеем Бывальцевым, а Терехов составит компанию Григорию Денисенко и Денису Зернову.
Казанская команда подходит к матчу в непростой ситуации: три поражения подряд и текущее 10-е место в Восточной конференции (24 очка после 25 игр).
«Торпедо», напротив, располагается на третьей строчке Запада, имея в активе 31 очко в 22 матчах.
Полный состав: