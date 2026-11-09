Билялов возвращается в рамку: «Ак Барс» объявил состав на игру с нижегородцами

Фото: ak-bars.ru

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо».

Встреча пройдет в Казани, стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 по московскому времени.

Главное изменение — возвращение в ворота Тимура Билялова, который пропустил предыдущую игру казанцев в Челябинске.

Кроме того, в атакующих тройках произошла рокировка: Кирилл Семенов и Семен Терехов поменялись местами.

Семенов выйдет в одном звене с Александром Хмелевским и Алексеем Бывальцевым, а Терехов составит компанию Григорию Денисенко и Денису Зернову.

Казанская команда подходит к матчу в непростой ситуации: три поражения подряд и текущее 10-е место в Восточной конференции (24 очка после 25 игр).

«Торпедо», напротив, располагается на третьей строчке Запада, имея в активе 31 очко в 22 матчах.

Полный состав: