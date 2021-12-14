Билялов подписал новый контракт с «Ак Барсом»

Казанский «Ак Барс» подписал новое двухлетнее соглашение до конца сезона 2023–2024 годов с вратарем Тимуром Биляловым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сам Билялов счел честью получение возможности продолжить карьеру в казанском клубе. «Очень рад, что продолжу свою карьеру в „Ак Барсе“. Для меня большая честь и ответственность — играть в составе этой команды и выступать с гербом нашей республики на груди. Это мой родной клуб, который многое сделал для меня, я хочу помогать ему побеждать», — пояснил он.

«У нас большие цели, и я буду делать всё возможное, чтобы выполнить их вместе с командой», — добавил 26-летний вратарь.

В текущем сезоне российского турнира Билялов сыграл за казанский клуб 26 матчей, в которых одержал 13 побед. Сейчас Тимур в составе сборной России готовится к российскому этапу Евротура — Кубку Первого канала в Москве.