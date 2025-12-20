news_header_top
Билялов и Галимов –в старте, Яшкин и Денисенко пропустят матч «Зеленого дерби» в Уфе

Билялов и Галимов –в старте, Яшкин и Денисенко пропустят матч «Зеленого дерби» в Уфе
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» объявил состав на матч против «Салавата Юлаева» в рамках «Зеленого дерби» регулярного чемпионата КХЛ.

Стартовый состав «Ак Барса»:

Вратарь: Тимур Билялов.

Защитники: Никита Лямкин, Митчелл Миллер, Илья Карпухин, Алексей Марченко, Степан Фальковский, Степан Терехов, Игорь Бардин, Егор Потапов.

Нападающие: Александр Барабанов, Кирилл Семенов, Артем Галимов, Семен Терехов, Илья Сафонов, Александр Хмелевский, Брендон Биров, Михаил Фисенко, Алексей Пустозеров, Никитан Дыняк, Дмитрий Кателевский, Артур Бровкин.

Матч «Салават Юлаев» – «Ак Барс» пройдет в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

