Билялетдинов: «Зачем “Рубину” перебарщивать, если и в среднем темпе могут всех обогнать?»

По итогам десяти туров Первой лиги «Рубин» забрался на второе место в турнирной таблице и не проигрывает вот уже восемь матчей. Экс-главный тренер казанского клуба Ринат Билялетдинов в интервью «ТИ-Спорт» прокомментировал перспективы команды Леонида Слуцкого и объяснил, кто из соперников по чемпионату готов навязать конкуренцию казанскому гиганту.

Билялетдинов: «То, что «Рубин» не проигрывает – это естественное состояние, учитывая уровень исполнителей в команде и уровень соперников в чемпионате» Фото: © «Татар-информ»

К Премьер-лиге «Рубин» не готов

«Рубин» не проигрывает уже восемь матчей. Как считаете, с чем это связано и долго ли продлится эта серия?

То, что «Рубин» не проигрывает – это естественное состояние, учитывая уровень исполнителей в команде и уровень соперников в чемпионате. В этом сезоне я много смотрю Первую лигу и могу с уверенностью сказать, что к Премьер-лиге прямо сейчас не готова ни одна команда, и «Рубин» в том числе.

Казанцы набирают кондиции, можно предположить, что через несколько туров команда будет уже на первом месте?

Несомненно, произойдет это уже через пару туров, может тур. Казанцы, конечно, будут набирать. Они и набирают потихоньку, потому что опыт и квалификация подобных футболистов позволяют не проваливаться и выступать стабильно относительно остальных команд.

Принято считать, что в этом году «Рубину» повезло еще и с тем, что состав команд Первой лиги небывало слабый

Повезло и это факт. Почему так произошло? Потому что наверху из-за всем понятных причин качественных легионеров поубавилось, а лучшие игроки из Первой лиги переехали в РПЛ. Лигу можно так сказать пропылесосили. А на замену взяли футболистов снизу, сами понимаете уровень. А команда Леонида Слуцкого почти не изменилась. Вот весь расклад.

Вы сказали, что «Рубин» по игре не готов к РПЛ. А по составу?

По игре, конечно, не готова. По составу? Понятно, что состав в Казани сильный. Я даже думаю, что дело еще и в отсутствии мотивации. Срабатывает принцип достаточности, «Рубин» всего пытается достичь малыми усилиями, иногда получается, а иногда, как с «Аланией» и «КАМАЗом» не получается. Когда у них появляется мотивация, то появляется и скорость, и агрессия. Наверняка, они думают: «А зачем нам перебарщивать, если и в среднем темпе можем всех обогнать?».

«Скоро появится группа из четырех лидеров, которая будет бороться за выход в РПЛ»

Как вам плотность в турнирной таблице?

С одной стороны, большая плотность – это хорошо. Команды равны по силам, интересная борьба, и все это понятно. Но есть такой момент, что отсутствует ярковыраженная лидирующая группа. Возможно эта группа из четырех команд и появится через какое-то количество туров. Появится скоро.

Можете назвать эти клубы? И кто из них сможет навязать Казани реальную конкуренцию на дистанции в 34 тура?

На самом деле все эти клубы сейчас на виду, наверху. Первый кандидат – «Алания». У них всегда есть некий эмоциональный подхлест, который не дает команде расслабиться. А в трудные моменты, как в Казани, позволяет вырвать голы, что называется «с мясом». Причем проявляется это всегда, кто бы ею не руководил. Этот фактор всегда играет на пользу команде. Да и мастерство необходимое для топ-клуба Первой лиги у «Алании» имеется.

Далее «Балтика». В Калининграде вроде как тоже подбор игроков неплохой. Но правда видел я вживую их игру с Хабаровском в Казани, и сказу, что они мне очень не понравились. Полтора тайма играли в большинстве и едва-едва отыгрались и ничью увезли. Зато на дистанции вижу, что «Балтика» играет стабильно: без взлетов и падений. Она точно останется и будет бороться.

Подтянется к лидерам «Енисей». Потому что даже несмотря на потери основных игроков и тренерского штаба, внутри клуба остались претензии на более высокие результаты. Это важно.

А как же тульский «Арсенал», «Нефтехимик» или даже «СКА-Хабаровск» Шаронова?

Объясню. Посмотрел последний матч «Арсенала» с «Кубанью» и честно, не понимал, кто из них находится в верхней части таблицы, а кто в нижней. Вроде смотришь в таблицу, у Тулы 16 очков. И не понимаешь, как с такой игрой они 16 очков то набрали? Так что для нахождения «Арсенала» в лидирующей группе я пока не вижу оснований.

То же самое и с «Нефтехимиком». Нестабильная команда, будет то приближаться, то удаляться, как и «Арсенал». Хабаровску будет тяжело. Игра команды? Честно сказать, в том году они играли в более привлекательный футбол. Сказать, что они подавляют соперника – нет, что играют в скоростной футбол – тоже нет. Начнут они играть в более быстрый футбол – поднимутся. Сказать, что они слабые нельзя, что крепкие – тоже нельзя. Крепкий середняк – самое лучшее определение для Хабаровска. Я думаю вся эта группа команд будет на подходе.

«КАМАЗ» вполне ожидаемо стал проседать, начал по чуть-чуть терять очки. Три матча без побед, и сразу сползли, потому что, как уже говорил, плотность в таблице большая» Фото: fckamaz.ru

«Может в следующем году и «КАМАЗ» заглянет в РПЛ»

«КАМАЗ» после двух поражений окончательно сбрасываем со счетов?

«КАМАЗ» вполне ожидаемо стал проседать, начал по чуть-чуть терять очки. Три матча без побед, и сразу сползли, потому что, как уже говорил, плотность в таблице большая.

Сейчас челнинцы идут на четвертом месте

Да, они повисли где-то на рубеже 4-5 места, но будут сползать дальше и выбывать из этой четверки.

Главный тренер «КАМАЗа», когда команда шла на первом месте заявлял, что цель – остаться в Первой лиге. Не лукавил?

Я считаю, что нет. Потому что путь длинный, а плотность высокая. Несколько неудачных туров, и ты уже упал вниз, еще чуть-чуть и ты уже в середине. А от середины и до стыков недалеко, потому что в Первой лиге вылетает много команд. Вот уже и начинается вибрация в коленках. Так что он знал, о чем говорил и я считаю, что он в какой-то степени прав.

Может повториться прошлогодняя история, когда после неплохого старта зимой, у «автозаводцев» забрали всех интересных игроков и в итоге они упали во Вторую лигу?

В том году, честно сказать, я не так тщательно следил за Первой лигой. Но зато тут и примеров положительных полно. Вылетал «Факел», на следующий год оказался в Премьер-лиге, вылетали «Енисей» и «Ротор», через год играли в высшей лиге. Может так по аналогии и «КАМАЗ» в следующем году заглянет в РПЛ (смеется). Но это если пошутить.

Ваш прогноз по Первой лиге. Кто ее покинет и кто в нее заглянет?

Напрямую будут бороться три команды: «Рубин», «Алания», «Балтика». На подходе: «Енисей» и возможно «Арсенал». Вылетят Ульяновск и «Акрон». А из остальных вылететь может кто угодно. Что касается вылета из Премьер-лиги, то там уже будет группа из четырех команд: «Урал», «Торпедо», «Химки» и «Факел».

«Если вызвали в сборную – хорошо, не вызвали – надо дальше работать» Фото: rubin-kazan.ru

«Не расстраиваюсь за тех футболистов людей, которых не вызвали в сборную»

Напоследок про сборную. Не удивлены, что из того же «Рубина» никто не был вызван? Даже Самошников.

Считаю, что наши футболисты и все спортсмены попали в тяжелую ситуацию, но им нужно обязательно терпеть и понимать. Что если вызвали в сборную – хорошо, не вызвали – надо дальше работать. Здесь двоякое состояние: с учетом нынешнего положения нашей сборной на мировой арене и потенциальных соперников, я не расстраиваюсь за тех футболистов, которых сейчас не вызвали в национальную команду.

А как вам состав команды Карпина? Пять игроков из Ростова, четыре из Самары. Все молодые

Абсолютно правильно. Раз есть такая возможность, то надо использовать. Дать, так сказать, пороха понюхать молодежи, побыть в шкуре игрока сборной. Повидаться с партнёрами из своего клуба и пообщаться с футболистами против которых играешь - всегда полезно. Разгонный этап для холостого хода вполне нормальный.

Чего ожидаете от матча против Киргизии. Состоится игра?

Не могу сказать. Многое может сорваться из-за политических моментов. Сейчас политика везде и от нее никуда не деться. Всех касается, по всем проходится.