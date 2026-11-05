Билялетдинов: «Я не понял игру «Спартака». Пока что ближе всех к титулу «Зенит»

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Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ, а также Первой лиги и молодежных команд Ринат Билялетдинов в интервью «ТИ-Спорту» объяснил, почему никто из преследователей «Зенита» пока не может на равных соперничать с петербуржцами.

— «Спартак» разгромил «Локомотив» 4:0 и продолжает преследовать «Зенит». Достаточно ли ресурсов у «Спартака», чтобы выдержать борьбу за первое место?

— Ну, формально может. Формально и ЦСКА, и «Краснодар» могут догнать. Но на данный момент — вот был такой период, когда «Краснодар» казался лучше всех, стабильнее всех у него игра, но не забили там, не забили здесь, закачалось, и вылезли все проблемы, когда глубина состава вылезает. И казалось бы, «Краснодар» пойдет наверх, но нет. Такой же и «Спартак». Временами показывает хорошую игру, а временами проваливается так, что какое там чемпионство?

Я не понял их игру с ЦСКА. Честно говоря, ну понятно, в начале матча получили гол, но как они собирались обыгрывать ЦСКА, я, честно, так и не понял. За счёт чего они хотели обыгрывать ЦСКА, которое изначально мобильнее? А в «Спартаке» больше контроль и больше позиционные атаки, чем у ЦСКА. Знаете, если сейчас ЦСКА столкнулся с «Оренбургом» и ничего не сумел, то для меня тоже это объяснение причин, почему ЦСКА нельзя назвать кандидатом на чемпионство. Да, кандидат несомненный, но, как только он столкнётся с командой, которая будет вязать ему руки, играть в «антифутбол», как говорят журналисты... Есть поговорка: команда играет настолько хорошо, насколько ей позволяет соперник.

И вот если соперник свяжет по рукам и ногам «Спартак» и ЦСКА, как сейчас «Краснодар», допустим, то посмотрим, как всё получится. На данный момент «Зенит» в этом противостоянии команд набрал тот ход, который позволяет ему оставаться главным претендентом. Они уже что-то такое поймали во взаимодействии синхронном нескольких игроков, и сразу в атаке появились варианты.

На данный момент всё-таки «Зенит». Но вот сколько он удержит эту форму? И насколько его противник будет мешать играть? Вот это будет показатель чемпионской игры. Вся пятёрка может вырваться на первое место, и в конечном итоге по весне посмотрим, что получится. Потому что у нас два разных чемпионата – весенний и осенний, хотя называется одним. У нас зимний перерыв больше, чем перерыв между чемпионатами. Поэтому команды могут предстать в совершенно другом виде, и такие примеры бывали, что одна команда рванула, а другая…

От «Спартака» ждали прорыва, когда он там сметал всех — по-моему, 3:0 забил в Краснодаре и пять отгрузил на Кубок и в чемпионате «Локомотиву». Был период, но осень закончилась. Все в ожидании, что спартаковцы дожмут, а бац — провалили так, что и тренера сняли. И весной «Спартак» развалился. Да, в каждой команде проблемы никуда не делись. У всех команд есть сильные и слабые стороны, и «Зенит», и «Спартак», и все остальные не исключение.