Билялетдинов высказался о предстоящей серии «Ак Барса» с минским «Динамо»

Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

Зинэтула Билялетдинов поделился своими предположениями о предстоящей серии четвертьфинала розыгрыша Кубка Гагарина 20258/26 между «Ак Барсом» и минским «Динамо».

– У «Ак Барса» простой восемь дней перед стартом серии – насколько это плохо или хорошо?

– Плюсы, что ребята отдохнули, хорошо поработали. Ничего плохого я в этом не вижу. Конечно, из игрового тонуса немножко выбивает, но я не думаю, что надолго. Может, где-то в начале игры (сказаться), но в целом ребята готовы, это главное.

– В чем сильная сторона «Ак Барса»? В опыте? Потому что «Динамо» ни разу второй раунд не проходило.

– Да, опыт. У «Ак Барса» много ребят, которые поиграли в том числе за рубежом. Например, тот же Барабанов, из опытных в КХЛ – Фисенко. Они уже прошли определенную школу, поэтому считаю, что в плане организации «Ак Барс» хорошо выглядит. Как и в игре в большинстве. Я не вижу никаких серьезных проблем, – приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Также Билялетдинов считает, что татарстанской команде не доставит особой сложности противостоять минчанам из-за большого количества легионеров (9 канадцев и 2 американца) в команде.

Второй раунд розыгрыша плей-офф между «Ак Барсом» и «Динамо» стартует в Минске 9 апреля. Начало – в 19:30 мск.