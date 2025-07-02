Билялетдинов считает, что «Зенит» остался без чемпионства из-за ухода лидеров

Фото: fc-zenit.ru

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «ТИ-Спорту» высказался о поражении «Зенита» в чемпионской гонке сезона 2024/25.

«Уход ведущих игроков не просто поменял картину игры, а повлиял на результат матчей. Потому что у «Зенита» сразу перестали получаться проникающие атаки в штрафную. А это самое острое оружие. Вспомните, как Клаудиньо и Малком за счет быстроты и общего мышления имели преимущество и доставляли мячи внутрь штрафной. И согласовывались, и люди понимали. Адресаты были в штрафной. А сейчас эти быстрые действия превратились во врывания, поскольку мяча в штрафной нет. Как только вся скорость упала, игра «Зенита» стала неубедительной, и они сползли с первого места», – сказал тренер.

Напомним, «Зенит» финишировал вторым в таблице РПЛ с 66 очками. Чемпионом впервые в истории стал «Краснодар» с 67 баллами.