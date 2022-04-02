Билялетдинов раскритиковал «Рубин» за потерю Кварацхелии

Бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на уход Хвичи Кварацхелии в «Динамо» из Батуми.

Напомним, что Кварацхелия расторг контракт с «Рубином», воспользовавшись решением ФИФА на фоне ситуации на Украине. До этого футболист приостановил контракт с казанским клубом и подписал соглашение с «Динамо» из Батуми до конца сезона.

«Хвичи не хватает: для «Рубина» это серьезная потеря атакующего потенциала. Приятно было смотреть, как он на дриблинге втаскивает мяч в штрафную, растаскивает соперников. Он заметный игрок.

Коммерческая составляющая — это вопрос к руководству клуба, которое будет анализировать эффективность своего коммерческого отдела. Я считаю, что 25 миллионов за Хвичу — это много. А если игрок уходит бесплатно, то это вообще запредельная сумма. Очень много обсуждают, что он вошёл в сферу интересов, попал в шорт-лист европейских клубов. Может, он никуда не входил? Организовать интерес к своему игроку — это довольно распространённая кампания. Игроку, даже если он сам ничего не слушает, кто-то доносит, а потом ему крышу сносит», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».