Билялетдинов прокомментировал петицию фанатов «Рубина» уволить Леонида Слуцкого

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинова прокомментировал петицию фанатов казанского клуба на имя президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора «СИБУРа» Михаила Карисалова с требованием уволить главного тренера команды Леонида Слуцкого и руководство клуба.

«Понять болельщиков можно, но форма такого протеста, я считаю, неправильная. Потому что при всем уважении к болельщикам, управлять командой, снимать, назначать все-таки должны люди уполномоченные и не нужно руководствоваться эмоциями болельщиков при принятии решений. Ничего катастрофически провального в игре "Рубина" я не вижу.

Бывают такие провалы, нужно разбираться внутри команды, почему так происходит и в крайнем случае придется проявить терпение. Рубить с плеча? Иногда это может быть оправдано», – заявил Билялетдинов корреспонденту «Татар-информа».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого впервые за долгие годы вылетел из премьер-лиги. После 12 сыгранных туров в Первой лиге команда занимает шестое место, отставая от лидеров турнира на шесть очков.

В последних трех матчах «Рубин» потерпел три поражения – дважды в чемпионате (от ярославского «Шинника» (0:1) и «Арсенала» (1:2) из Тулы) и один раз в Кубке России (от «Волги» (1:2) из Ульяновска). При этом казанцы вылетели из розыгрыша Кубка страны.