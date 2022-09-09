news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
9 сентября 2022  16:15

Билялетдинов: «Проиграв «Зениту», «Спартак» осложнил свое положение. Отступать некуда»

news_top_970_100

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Ростов» примет на своем поле «Спартак».

«Спартаку» некуда отступать. Не сыграв с «Зенитом» даже в ничью, «Спартак» осложнил свое турнирное положение. И сейчас отставание в четыре очка от «Зенита» заставляет «Спартак» думать только о победе. Но и «Ростов» думает о победе. Здесь выиграет тот, кто лучше реализует свои моменты», – цитирует Билялетдинова Metaratings.

Напомним, игра между «Ростовом» и «Спартаком» состоится 11 сентября в 19.45 по мск. 

После восьми туров Премьер-лиги «красно-белые» и «желто-синие» с 16 очками делят четвертое место в турнирной таблице.

#футбол #ринат билялетдинов #фк спартак #фк зенит #РПЛ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100