Билялетдинов опроверг новость о назначении главным тренером «Нэфиса» на матч Кубка России

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал «Татар-информу» информацию о том, что он будет главным тренером казанского любительского клуба «Нэфис» в предстоящем матче 1/256 финала Кубка России.

По словам специалиста, в данный момент он продолжает находиться в роли консультанта, а от клуба никаких предложений по полноценному сотрудничеству не приходило.

«Пока не могу ничего сказать. В данный момент я нахожусь в качестве консультанта. Если предложение поступит, то будем смотреть. Если предложат остаться на прежней должности, то пока так. Пока же никаких подписей я не ставил, нахожусь исключительно в консультативной должности», – заявил Билялетдинов нашему корреспонденту.

Кроме того, экс-наставник «Рубина» ответил на вопрос, касаемо потенциального сотрудничества клуба в будущем.

«Рассчитываю ли я на сотрудничество с клубом в дальнейшем? Должно сойтись обоюдное желание. Необходимо и мне, и руководству определиться с перспективностью и амбициозностью проекта. У меня как раз истекает месяц, пока я работаю в клубе в роли консультанта. Как он закончится, будем думать и обсуждать более предметно», –подчеркнул Билялетдинов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в следующем сезоне любительский клуб из Казани может заявиться во Вторую лигу в зону Урал-Поволжье.

Напомним, в матче 1/256 финала Кубка России казанский «Нэфис» сыграет с чувашским клубом «Химик-Август» из поселка Вурнары. Игра состоится 17 августа на стадионе Центральный.