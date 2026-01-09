Билялетдинов оценил работу Гатиятулина в КХЛ и похвалил вратаря «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

Бывший тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о нынешней работе казанской команды под руководством Анвара Гатиятулина.

Казанский клуб уверенно чувствует себя в новом сезоне КХЛ, занимая второе место на Востоке. Очередной домашний поединок подопечные Гатиятулина проведут 13 января против нижнекамского «Нефтехимика», старт игры – в 19:30 по московскому времени.

Говоря о результатах последних матчей, Билялетдинов отметил, что команда достойно выглядела даже в единственном поражении после Нового года, которое случилось в игре с омским «Авангардом».

«Команда играла очень хорошо, использовали моменты, были опасные атаки. Так что сама игра была качественной, хотя и не всё удалось воплотить в голы. Думаю, сейчас проводится правильная подготовка. Команда движется в нужном направлении», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

При этом Билялетдинов отказался сравнивать «Ак Барс» под своим руководством с командой Гатиятулина.



«Время разное, условия отличаются. Важно лишь то, что сейчас коллектив показывает хорошие результаты и демонстрирует положительную динамику», – считает специалист.

Наконец, говоря о ключевом игроке команды, Билялетдинов остановился на вратаре Тимуре Билялове.



«Безусловно, вратарь играет важнейшую роль. Билялов находится в отличной форме, надеюсь, продолжит показывать такую же игру дальше», — подытожил известный специалист.

Напомним, что Анвар Гатиятулин возглавляет «Ак Барс» с начала сезона 2024/25, когда команда финишировала пятой на Востоке и добралась до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступила московскому «Динамо».