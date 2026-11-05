Билялетдинов об отставке Галактионова: «Набраться терпения и не пороть горячку»

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Бывший главный тренер «Рубина» и ряда других клубов Ринат Билялетдинов в интервью «ТИ-Спорту» поделился мнением о возможной отставке Михаила Галактионова из «Локомотива». Он отметил, что понимает логику руководства, но призвал не спешить с решением.

— Есть информация, что Галактионов решил покинуть «Локомотив» после падения на 14-е место. Как оцениваете положение команды и действительно ли отставка главного тренера — это единственный выход из сложившейся ситуации?

– Наверное, не единственный выход. Есть желание скорее исправить ситуацию. Знаете, в принципе, это частенько срабатывает. Просто любой тренер всегда чувствует результаты, и он об этом говорит, и без исключения все хотят, чтобы команда прогрессировала. Не получается — у каждой такое команды есть, как говорится, счастливые счастливы одинаково, несчастливые несчастливы по-разному. Вот поэтому меняют. Иногда угадывают на два, три, четыре тура, потом опять всё успокаивается, этот вынужденный подъём проходит, и в сухом остатке остается уровень мастерства, готовности, мотивации — всего, всего, всего. А уровень мастерства некоторых игроков на стадии роста ещё, не просто так они попали в основной состав. Да, нельзя сбрасывать со счетов юных игроков, потому что ряд игроков в возрасте 17–18 лет — ребята, которые со школы поступают. Я не беру ребят, которые, как Батраков, например, в 18–19 лет уже с таким уровнем мастерства.

Здесь и новыми игроками не обзаведёшься, потому что трансферное окно закрыто. И это второй аргумент в пользу смены тренера. Второй плюс, почему это делается: за время, которое осталось до окончания первого круга, он сможет сформировать свой план пожеланий по игрокам. Хотя, знаете, любой тренер назовёт ведущих игроков, кого хочет иметь в составе. Другой вопрос, как руководство распорядится этим. Если всё совпадет, ему предоставят финансовые возможности... Но есть еще другой момент, что надо быть внутри клуба, смотреть всё-таки, должна ли команда расти в лучшую сторону. Наметки были, особенно после матча с Воронежем: казалось, вот-вот-вот, и команда активизировала надежду. Но пока опять же это содержание. Можно набраться терпения и не пороть горячку, но это руководство должно смотреть: если команда управляема и вместе с тренером бьётся, то надо идти до конца, на мой взгляд, – сказал Билялетдинов «ТИ-Спорту».

Напомним, «Локомотив» под руководством Галактионова занимает четырнадцатое место в таблице Российской Премьер-лиги.