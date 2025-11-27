Билялетдинов об «Ак Барсе»: Тренерский состав и вся команда работают очень хорошо

Фото: ak-bars.ru

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о выступлениях своей бывшей команды в текущем сезоне, а также поделился чем занимается в настоящее время.

– «Ак Барс» недавно выдал серию из 12 побед. Что скажете о казанском клубе в этом сезоне?

— Они — молодцы. Я считаю, что и тренерский состав, и вся команда работают очень хорошо. И рисунок игры замечательный. И большинство, и меньшинство — все позиции, которые на данный момент есть, находятся на хорошем уровне. Мы можем только радоваться за «Ак Барс». Еще раз скажу — молодцы!

– Насколько вам интересен этот сезон КХЛ? Столько непредсказуемых матчей?

– Да я мало смотрю хоккей! На самом деле, я получаю удовольствие от того, что у меня теперь есть свободное время. Понятно же, что ответственность, которая у меня была раньше на посту главного тренера и сейчас — это разные вещи. На то, что было, требовалось отдавать очень много сил и энергии, – сказал Билялетдинов в интервью корреспонденту «Матч ТВ».

«Ак Барс» по итогам 31 встречи идет на 2 месте на «Западе» с 40 очками.