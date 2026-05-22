Билялетдинов о выступлении «Ак Барса» в Кубке Гагарина: «У меня никаких вопросов вообще не было»

Экс-главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, в чем заключалась его роль в команде в прошедшем плей-офф КХЛ. Также 71-летний специалист отметил профессиональный тренерский рост нынешнего наставника татарстанцев Анвара Гатиятулина.

– Вы очень помогали «Ак Барсу», когда были рядом в роли консультанта. Смотрели из ложи, давали советы со стороны. В следующем сезоне вы вновь будете помогать?

– Я думаю, что не надо переоценивать мою помощь. Я просто смотрел, как ребята работают. И я видел, что всё идет так, как и должно. У меня никаких вопросов вообще не было.

– Насколько Анвар Гатиятулин вырос как тренер в этом году?

– Я считаю, он очень здорово прибавил. Прогрессирует, работает очень интересно и правильно. Я это видел. Он и его команда работают очень хорошо, – ответил Билялетдинов «Матч ТВ».

В прошедшем розыгрыше плей-офф КХЛ «Ак Барс» уступил в финале «Локомотиву» со счетом 2-4 в серии. Ярославская команда стала двукратным обладателем Кубка Гагарина. «Ак Барс» на сегодняшний день трижды в истории выигрывал заветный трофей.

Зинэтула Билялетдинов возглавлял казанский «Ак Барс» в 2004–2011, 2014–2019 и 2022–2024 годах.