Билялетдинов - о «Рубине»: «Ничья со "Спартаком" сыграет в плюс, неудачи не длятся вечно»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал ничью казанского клуба (1:1) в матче против «Спартака» в рамках 25-го тура Российской Премьер-лиги. По словам экс-наставника казанцев, если бы команда Леонида Слуцкого имела большую глубину состава, то находилась бы выше в турнирной таблице.

«Вполне достойная ничья, которая, в принципе, по делу. "Спартак" оказывал давление, "Рубин" оборонялся, стелился в подкатах. Да в контратаке казанцы могли выжать, удвоить результат, но пока запаса мастерства не хватает, чтобы оттянуть игру от своих ворот. "Рубин" имел свои шансы для того, чтобы увезти победу.

Я не влезаю, но констатирую факт: была бы чуть выше глубина состава – "Рубин" был бы выше в таблице. Но отмечу, что команда не рассыпается, самолюбие задето – это хороший симптом для команды, потому что в тяжелой борьбе, чтобы не вылететь, нужны такие эмоциональные подъемы. Такая ничья со "Спартаком" сыграет в плюс команде. Неудачи не могут длиться вечно», – цитирует Билялетдинова Metaratings.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках четвертьфинала Кубка России в Красноярске — 20 апреля казанцы на гостевом поле сыграют против «Енисея». Начало игры — в 14.30 по московскому времени.

После 25 туров нынешнего сезона чемпионата России казанский клуб с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Отрыв команды от зоны вылета составляет всего 5 очков.