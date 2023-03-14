Билялетдинов: «Мне нравится, как играет «Адмирал». Их победа над «Салаватом» неслучайна»

Сегодня на льду «Татнефть Арены» казанский «Ак Барс» провел открытую тренировку в преддверии стартового матча полуфинальной серии Востока против «Адмирала».

Так, в ходе тренировки главный тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов пообщался с прессой и ответил на вопросы журналистов, касаемо прошедших матчей плей-офф

«Победа над «Нефтехимиком» в первом раунде? Считаю, что нижнекамцы сыграли очень здорово. Для нас это тоже очень хорошо, потому что были вопросы, которые нам стоило исправлять. Какой подарок команда подготовила на прошедший день рождения? Победа «Ак Барса» в первом раунде – это и есть подарок для меня», – цитирует 68-летнего специалиста корреспондент «ТИ-Спорт».

Кроме того, наставник поделился ожиданиями от серии против «Адмирала».

«Мне нравится, как играет «Адмирал». То, что они вышли во второй раунд плей-офф, наверное, это неслучайно. Команда знает, что делать и как делать. Будем серьезно к ним готовиться. После победы над «Салаватом» у них, наверняка, психологический подъем. Нижнекамск нам показал, насколько серьезно нужно относиться к плей-офф, это не просто проходные матчи. Будем готовиться к каждому матчу и решать локальные задачи», – подчеркнул Билялетдинов.

Также наставник ответил на вопрос о проблемах большинства в первом раунде и оценил игру Константина Лучевникова в плей-офф.

«В чем причина плохой игры в большинстве? Соперник ведь тоже под нас готовился и подстраивался. На сегодняшний день пока так, попытаемся исправить. Кто удивил в первом раунде? Лучевников провел хорошую серию, играл много, доверие к нему есть», – подытожил Билялетдинов.

Стоит отметить, что восстановился от травмы и занимался в общей группе защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель. По информации «ТИ-Спорт», белорус может принять участие уже в ближайшей встрече против «Адмирала».

Кроме того, на открытой тренировке присутствовали Никита Дыняк, получивший повреждение в последнем матче с «Нефтехимиком», Никита Евсеев и Семен Терехов. Отсутствовал на тренировке по причине травмы форвард Михаил Глухов.

Напомним, первый матч полуфинальной серии Востока «Ак Барс» – «Адмирал» состоится в Казани 16-го марта. Вторая игра пройдет 18-го марта также в столице Татарстана. Далее серия переедет во Владивосток.