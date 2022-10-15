Билялетдинов: «Мбаппе нет, но у «Рубина» сильнейший состав для Первой лиги. Не уровень?»

В РПЛ и Первой лиге сыграно уже больше трети матчей чемпионатов. Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью для «ТИ-Спорт» прокомментировал старт футбольного сезона в России, оценил перспективы лидеров, спрогнозировал нового тренера «Локомотива» и предположил, за счет чего казанцы под руководством Слуцкого могут выйти в Премьер-лигу.

«Конкурентов Санкт-Петербургу в России нет. Наш «Зенит» – это русский аналог ПСЖ во Франции» Фото: fc-zenit.ru

«Наш «Зенит» – это русский аналог ПСЖ во Франции»

Центральный матч первой половины сезона «Спартак» – ЦСКА. Кто фаворит?

Уверен, что предстоит боевая игра. Возможно, без забитых мячей, но и та и другая команда создадут много моментов. Фаворита как такового нет. И «Спартак», и ЦСКА имеют равные шансы на победу. Не исключаю, что может быть и ничья.

А если оценивать «Спартак» и ЦСКА в качестве возможных конкурентов «Зениту»? Кто ближе к этому статусу?

Конкурентов Санкт-Петербургу в России нет. Наш «Зенит» – это русский аналог ПСЖ во Франции.

Какое общее впечатление по «Спартаку» Гильермо Абаскаля?

Отличное движение, хороший эмоциональный фон. Глобальных сдвигов не вижу, зато базовый уровень, ниже которого «Спартак» не опускается, дает о себе знать. Не сказать, что я в восторге от Абаскаля, посмотрим по дистанции. Пока команда на ходу, важно сохранить этот уровень.

Как оцените прогресс «Ростова», который идет вторым после «Зенита»?

В команде отличный тренер и подобраны хорошо обучаемые ребята. Это важный момент. Ростовская молодежь быстро научилась играть командно, за счет этого подопечные Валерия Карпина не проваливаются и ровно идут по дистанции. Многое зависит от тренера. «Ростов» в этой ситуации отличный пример. Поэтому теперь говорить о них приходится не в разрезе середняков, а рядом со «Спартаком» и «Зенитом». Многие вещи футболисты «Ростова» делают лучше и качественнее других команд лиги.

«У «Динамо» случилось естественное сползание вниз. Произошли перемены в составе. Во всех линиях новички, более-менее старички остались только в нападении» Фото: fcdm.ru

«Семина можно сделать хоть президентом, пусть выбирает и ставит тренеров сам»

Почему проваливается «Динамо»?

Не назову это провалом. У «Динамо» случилось естественное сползание вниз. Произошли перемены в составе. Во всех линиях новички, более-менее старички остались только в нападении, но до них мяч теперь толком не доходит, они зависимы от полузащиты и защиты. Не скажу, что это плохо. Для наращивания потенциала тренеру нужно время, чтобы подстроить игроков друг под друга.

Мог ли сказаться на команду фактор Захаряна, который до сих переживает сорвавшийся отъезд в АПЛ?

Что касается Захаряна, если не было официального запроса, то это все игры агентов. Да, может быть, Арсен загрустил из-за того, что не уехал в «Челси» и сработал так называемый фактор Хвичи Кварацхелии. Но повторяюсь, протокол о намерении – это еще не документ. Но слухи наверняка до него дошли, и думаю, что они в какой-то степени повлияли на его нынешнее состояние. Парень-то еще молодой.

Как прокомментируете итог немецкого этапа в «Локомотиве»?

Разговоров и обещаний было много, но не получилось, не вышло. Можно, конечно, сколько угодно критиковать немцев, но лицо команды определяют исполнители. Тренер ведь не выйдет со своими помощниками на поле, его замыслы осуществляют игроки. А подбор футболистов в «Локомотиве» вроде был неплохой.

Кто теперь должен возглавить команду, чтобы исправить ситуацию?

Это должен быть опытный тренер. В руководстве все смотрят на молодых тренеров на перспективу, но в данной критической ситуации я бы в паспорт не заглядывал. Кандидатуры лучше Юрия Семина я не вижу. Там несомненный авторитет, аура, любовь болельщиков – лучше тренера для «Локомотива» не найти. Если кого-то смущает позиция главного тренера, то его можно сделать хоть президентом, пусть выбирает и ставит тренеров сам. В этой ситуации у меня нет идеального рецепта, но здесь и сейчас лучше Семина кандидатуры не найти.

«Базовый уровень позволит команде Леонида Слуцкого доехать как минимум до стыков. Что такое отрыв в шесть очков? При стечении обстоятельств это отыгрывается за два-три тура» Фото: rubin-kazan.ru

«Мбаппе в «Рубине» нет, но есть бывшие и нынешние игроки сборной. О чем-то это говорит»

Победа в Хабаровске поможет «Рубину» выйти из кризиса?

Я бы не сказал, что в «Рубине» кризис. В конце прошлого сезона, когда команда летела 0:6, 1:6 – это да, другое дело. Сейчас же нет. Дистанция длинная, и «Рубин» спокойно может двигаться вверх-вниз, но базовый уровень позволит команде Леонида Слуцкого доехать как минимум до стыков. Что такое отрыв в 6 очков? При стечении обстоятельств это отыгрывается за два-три тура.

Я уже говорил, для меня «Рубин» показал свой потенциал во втором тайме матча с «Нефтехимиком», когда оставшись в меньшинстве, команда просто переиграла соперника. Сравняла и даже могла выиграть в конце матча. Вот это был уровень. Другое дело, что задача тренера – сделать так, чтобы этот уровень держался не 15-20 минут, а 30-40 и так далее. Тогда команда и будет в Премьер-лиге.

После игры со СКА Слуцкий сказал, что у «Рубина» не самый сильный состав.

Да, Мбаппе в «Рубине» действительно нет, но есть бывшие и нынешние игроки сборной. О чем-то это, наверное, и говорит. Их уровень и понимание игры соответствуют Премьер-лиге. Взять тех же Олега Иванова, Алана Дзагоева, Юрия Дюпина, Илью Самошникова, белорусов Александра Мартыновича и Виталия Лисаковича. Извините меня, это что, не уровень? У «Рубина» сильнейший состав, такие игроки для Первой лиги – на вес золота.

Пока «Рубин» лихорадит, появился ли в Первой лиге другой ярко выраженный лидер?

Ярко выраженного лидера в Первой лиге нет. При нынешнем уровне конкуренции им бы мог стать «Рубин», но, видимо, еще не настало время. Но ничего страшного, есть весенняя часть чемпионата. Многие команды, бывало, плелись где-то сзади, а весной выдавали спурт и выходили в Премьер-лигу. Да, «Рубин» не привлекает своей игрой, но принцип достаточности демонстрируется во всей красе. Команда тратит сил ровно столько, сколько нужно для победы. Конкуренты пока тоже не впечатляют.

Если команде «КАМАЗ» получится поддержать элемент удачи, то они еще останутся, но глубина состава подсказывает, что команда будет продолжать спускаться вниз Фото: fckamaz.ru

«Резко «КАМАЗ» не сползет: упадет на два шага – поднимется на один»

Даже лидирующая «Алания»?

Да, даже «Алания», тоже пока очень нестабильная. Их стихия – атака. Если соперник немного зазевается, «Алания» может выстрелить. Они могут быть бесшабашными в обороне, но в атаке они были и будут опасны всегда. Так произошло и в матче с «Арсеналом», где они выиграли 2:0.

«Арсенал» после победы в Казани вас не впечатлил?

Нет, конечно. «Рубин» подарил два гола, хотя, справедливости ради, «Арсенал» выглядел чуть лучше. Но я видел другие матчи туляков в этом году. Не понимаю, чем они там вообще занимаются. Тон задают Григалава, Панченко, Луценко, Ткачев – всем за 33. Это что за перспективная команда такая? Если такие команды с такой игрой идут в топе, уровень остальной Первой лиги мне понятен.

«КАМАЗ», несмотря на все прогнозы, продолжает идти наверху

Там есть группа молодых ребят, которые за счет эмоций держат уровень. Резко «КАМАЗ» не сползет: упадет на два шага – поднимется на один. Поэтому и сейчас они уже и не первые, а где-то в догоняющих. Если им, конечно, удастся поддержать элемент удачи, то они еще останутся, но глубина состава подсказывает, что команда будет продолжать спускаться вниз. А что такое вниз? Учитывая плотность, три игры не выиграл – вот ты и упал.

Что с «Нефтехимиком»?

Моментами «Нефтехимик» может выиграть у любой команды, может любой команде и проиграть. Есть нестабильность, но базовый уровень, про который я говорю постоянно, не дает Нижнекамску провалиться вниз, в зону вылета.

Фото на анонсе: fclm.ru