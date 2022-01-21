Билялетдинов: Если Деспот и Игнатьев ведут себя как тренеры, то ссылка в дубль необходима

Если Деспотович и Игнатьев ведут себя как тренеры и считают, что они лучше знают, что им делать, то руководство «Рубина» сделало правильное решение, переведя их в дубль. Таким мнением с «РБ Спорт» поделился экс-главный тренер казанского клуба Ринат Билялетдинов.

«Со мной такое случалось в том же «Рубине», когда я объяснял ребятам то, как надо выполнять разные задания, а у некоторых было мнение, что они знают, как им лучше. В дальнейшем возникают конфликтные ситуации. Может, руководство задумало их куда-то перевести, отдать в аренду, а футболисты об этом случайно узнали. Тогда надо просто сказать игроку, что мы на тебя не рассчитываем во второй части. Если же Деспотович и Игнатьев ведут себя, как тренеры и сами знают, что им делать, тогда правильно сделали руководители «Рубина», что отправили их в дубль. Такие ситуации плохо влияют на тренировочный процесс», - сказал Билялетдинов.

­­­­­­­Также он поделился мнением о переходе в «Рубин» нападающего «Локомотива» Виталия Лисаковича. По его мнению, в казанском клубе нападающий может раскрыться по-новому, но при этом ему нужно быть готовым к тому, что в команде Слуцкого не будут играть только на одного центрального нападающего.

Напомним, что ранее «Рубин» разрешил Деспотовичу искать новый клуб для продолжения карьеры, а игрок в своем Instagram сделал пост, где прощается с командой.