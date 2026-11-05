Билялетдинов: Антифутбол Ахметзянова? А вы попробуйте обыграть этот «автобус»

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Бывший наставник клубов РПЛ Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту» объяснил, почему ему нравится футбол Ильдара Ахметзянова в «Рубине» и Андрея Талалаева в «Балтике». Он ответил противникам закрытого стиля игры этих тренеров.

— Сейчас вот пошли как раз разговоры о смене курса. Среди кандидатов называют Ильдара Ахметзянова, Андрея Талалаева, Марцела Личку. Какой из этих специалистов лучше соответствует нынешним задачам?

— Из этих специалистов, которых вы назвали, давайте иностранцев мы оставим за скобками, потому что лучший у него успех был в «Оренбурге». А потом в «Динамо» был период, когда команда играла достаточно интересно, забивала много, но и пропускала много. А вот два других российских тренера — я беру не фамилии, иностранец, не иностранец, а подход к выстраиванию работы, на что должна уделить команда внимание при подготовке.

Они не шарахаются только в одну сторону, например не только техникой занимаются. Идет подготовка, здесь нет секретов, это наша советская школа, и с тех времен она давала свои результаты. Нельзя, тренируясь в центральном круге (условно), по дистанции играть потом на всё поле. Я говорю к тому, что функциональные возможности, физические качества должны быть вплетены в тактический, технический ресурс. Посмотрите, как играет «Балтика», посмотрите, как играет «Оренбург». И такую игру можно сделать лишь на базе продуманной работы по функциональному состоянию. Исполнять те решения, которые задуманы, в хорошем темпе и на хороших скоростях и лишая инициативы противника.

Я видел отрывок пламенной речи, когда Ахметзянов сказал, что ему сказали про антифутбол. Ох, какие умные люди обвинили его в антифутболе! А что такое антифутбол? Объясните мне, что такое антифутбол, — как антиматерия, какие-то вот умные рассуждения. Ах, не дают играть в футбол, не умеет сам, не дает другим! А это тоже тактика в футболе. Идите обыграйте меня, а я вот так и строю игру. Вот он автобус закопал. Да ты тоже закопай. Ну почему же антифутбол? Я автобус закопал у себя качественно, а потом как рванул, как «Феррари», — и тебе гол, два, три наковырял и выиграл игру. А ты будешь говорить, что я играю в антифутбол. Поэтому я этот спич эмоциональный Ахметзянова запомнил, что правильно парень разобрался в этой ситуации. Правильно выбрал направление.

Да, это тяжело удержать, да, нужно исполнительское мастерство. Понятно, только на нем далеко не уедешь, но без него тебя расплющат, раздавят. Вот это то, чего не хватает сейчас в Казани. Не хватило — может быть, это всё прорастет и дальше, на мой взгляд. Потому что играть в высоком темпе — это не значит беготня, бей вперед, игра придет, нет. Игра в высоком темпе со всеми футбольными компонентами делается на другой скорости. А это, знаете, никто не любит из игроков. Мало кто любит невкусную, тяжелую работу. Я с этим сталкивался, я понимаю противодействие, и начинается противодействие всех игроков, которые видят, что они это сделать не сумеют, кто-то ленится, кто-то скажет: «Я уже старый для этого дела, а зачем мне это надо? Чего я тут сейчас буду пробиваться вперед, а потом отдавать это место кому-то другому?» Тут же агенты на их стороне, естественно. Начинаются разговоры, впрыскивается дезинформация, впрыскивается нужный камень раздора.