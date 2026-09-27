Билл Гейтс заявил, что регулировать ИИ сложнее, чем ядерное оружие

Странам будет сложнее прийти к соглашению о регулировании искусственного интеллекта, чем во времена холодной войны договориться об ограничении ядерных арсеналов. Такое мнение выразил американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу NBC News.

Гейтс предупредил, что одного саморегулирования ИИ-компаний будет недостаточно для обеспечения безопасности технологии. По его мнению, необходимо, чтобы правоохранители и политики принимали участие в обсуждении мер безопасности и механизмов контроля.

Гейтс также отметил, что ИИ – это не просто новая технология, о которой можно сказать, что появление прошлых технологий тоже вызывало тревогу, но в итоге все обошлось, поэтому и в этот раз предупреждения о необходимости целенаправленно сдерживать ИИ не нужны. По его словам, это действительно эволюционное событие: создан интеллектуальный вид, который во многих вопросах уже умнее человека и благодаря экспоненциальному росту в следующие несколько лет станет невероятно умнее.