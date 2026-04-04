«Бились до крови»: почему «Локомотив» вновь оказался неприступен для «Зенита-Казань»

«Зенит-Казань» в первом матче полуфинальной серии уступил в пяти сетах «Локомотиву». Что стало причиной поражения казанцев и как прокомментировал игру подопечных Алексей Вербов – в репортаже «ТИ-Спорта».





«Зенит-Казань» снова оступился о «Локомотив»

Новосибирский клуб в этом сезоне Суперлиги, пожалуй, главный раздражитель для казанского клуба. В регулярном чемпионате казанский клуб уступил лишь дважды – и оба раза «Локомотиву».

Когда стало понятно, с кем «Зениту-Казань» предстоит встретиться в полуфинале плей-офф, у казанских болельщиков наблюдались противоречивые чувства.

С одной стороны, сибиряки провели очень неубедительную серию против «Белогорья», выйдя победителями лишь в трехматчевом противостоянии. С другой, пессимизма добавляло то, что в регулярке «Локомотив» дважды уверенно брал верх над подопечными Алексея Вербова.

Но плей-офф – это совсем другие эмоции. Об этом, к слову, не так давно говорил блокирующий Алексей Кононов в интервью «ТИ-Спорту», утверждая, что не нужно делать преждевременных выводов по регулярному чемпионату.

Да и атмосфера в казанском Центре волейбола сейчас совсем иная по сравнению с первым этапом Суперлиги. Страсть и эмоции болельщиков растут в геометрической прогрессии с каждой последующей игрой в плей-офф.

Победить «Локомотив» в первом матче серии у «Зенита-Казань» не получилось. В драматичном пятисетовом триллере сильнее оказались сибиряки – 2-3.

«Локомотив» снова показал свой характер, за что и был вознагражден

Хотя первый сет предвещал татарстанцам триумф во всем матче. Блестяще работала подача Михаила Лабинского, обеспечившая разницу. Хороший процент позитивного приема без труда позволил отыграть гандикап на старте сета со счета 1:5 в пользу «Локомотива». Знаменитый «кураж» «Зенита-Казань» здорово работал в первой партии.

Однако потом гости показали ту спортивную агрессию, которая стабильно помогала им переворачивать, казалось бы, проигранные матчи в свою пользу.

Старт второй партии вновь дал «Локомотиву» преимущество в 4 очка (8:4). А потом у хозяев произошла неприятная кадровая потеря. Илья Федоров ударился головой при попытке достать мяч и получил рассечение. Игру либеро казанцев продолжить не смог, так и не появившись ни в одном из последующих сетов.

Нельзя сказать, что это стало Х-фактором поражения «Зенита», но вышедший на замену Сантьяго Данани явно не придавал своим приемом того импульса, который обеспечивал Федоров.

«Локомотив» без особых трудностей взял второй и третий сеты. Тут надо признать, что подкачала реализация атак казанцев. Особенно это почувствовалось во второй партии. 32 процента реализации против 62-х – тотальное преимущество гостей.

Четвертый сет подарил надежду публике Центра волейбола, что, возможно, пятничный вечер обернется радостью для нее и игроков «Зенита». Но эта надежда была мнимой. Да, «сине-бело-голубые» сравняли счет по партиям и даже вели в начале тай-брейка со счетом 4:1. Но далее «Локомотив» вновь удивительным образом быстро пришел в себя и перехватил инициативу. Магия ли это Пламена Константинова или, наоборот, казанцы рано потеряли концентрацию и судьба их за это наказала – остается только гадать. Но один брейк новосибирцев под занавес встречи предопределил исход встречи.

«Ребята бились до крови»

По окончании матча Алексей Вербов не стал критиковать своих подопечных. Это в принципе не в его характере. Напротив, главный тренер «Зенита» отметил, что его подопечные бились «до крови». Выводы будут сделаны казанскими волейболистами, и в это воскресенье второй матч обещает быть не менее эмоциональным и напряженным.

«Бились до крови, как говорится. Илья [Федоров] прямо сильно ударился. Это говорит о стадии полуфинала, стопроцентной отдаче всех и каждого. Хороший, интересный был матч. Жалко, что проиграли, но мы ожидаем от этого противостояния именно такой битвы. С Казаченковым мы вроде как справились. Но потом вышел Раджаб и попортил нам нервы. Такое ощущение, что мы ничего не смогли ему противопоставить ни на блоке, ни в защите. Где-то адреналин нам мешал, в какие-то моменты не хватило хладнокровия на приеме. Вы видите разницу – один-два мяча в каждой партии. Мы немножко в атаке не забили, немножко в приеме недоприняли и видим на табло поражение», – подытожил наставник казанцев.