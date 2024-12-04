«Били и заставляли попрошайничать»: в Казани суд вынес приговор работорговцам из Молдовы

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Двадцать пять лет на троих рабовладельцев

Советский районный суд Казани вынес приговор троим уроженцам Молдовы, державшим в рабстве инвалидов. Владимира Ибриана, его сестру Виолету Лепэдату, а также их сообщницу Марию Зореа признали виновными в использовании рабского труда и торговле людьми.

«Владимира Ибриана признать виновным и назначить наказание в виде 8 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, Виолете Лепэдату и Марии Зореа – по 8,5 года колонии общего режима», – сказал судья.

Напомним, о резонансном случае с рабами-инвалидами в Казани СМИ узнали еще в декабре 2020 года. Волонтер Юлия Хакимова заметила инвалида-попрошайку на дороге возле ТЦ «Мега» и решила забрать его. Позже она начала получать угрозы от людей, контролировавших мужчину. В своем посте в соцсетях Юлия поделилась историей о том, что дядя Дима, так звали инвалида, долгие годы работал попрошайкой на представителей цыганской диаспоры.

Каждое утро его выводили на улицу в 9 часов, а вечером забирали. Ежедневный заработок мужчины составлял около 10 тысяч рублей, однако все деньги уходили его «хозяевам». Если он пытался сбежать, его жестоко избивали. В итоге мужчину отправили в реабилитационный центр. После того как начали поступать угрозы, Юлия Хакимова обратилась в полицию с заявлением.

«Наряжали в военную форму, чтобы выдавать за ветеранов»

По версии следствия, в состав группы помимо троих подсудимых входили их родственники Роман Мавроян, Флорин Панкратий, Спартак Скрипкару и другие граждане Республики Молдова, неизвестные следствию. Все они родились и выросли в одном поселке. Организатор, по версии следствия, придумал, как использовать рабский труд инвалидов в России, и распределял прибыль среди участников группы.

Следствие считает, что Роман Мавроян и Флорин Панкратий искали на территории РФ инвалидов, оставшихся без родственников, и вербовали их. Потом они передавали их следующим участникам группы, те принуждали их попрошайничать. Если кто-то из ранее завербованных инвалидов отказывался попрошайничать, их избивали и давили на них психологически.

Владимир Ибриан, Виолета Лепэдату и Мария Зореа, по версии следствия, получали от Маврояна и Панкратия завербованных для попрошайничества инвалидов. Они должны были продолжать их вербовку, распределять между собой и другими участниками группы, укрывать в арендованных жилых помещениях, обеспечивать едой, одеждой, алкоголем и сигаретами. Одежда была непростой, инвалидов без ног одевали в камуфляжную форму, выдавая за ветеранов боевых действий, чтобы люди их жалели и давали деньги.

Инвалидов заставляли целыми днями сидеть на улице, кормили только после того, как принесут деньги, а «выручку» забирали полностью. Все трое выполняли роль надсмотрщиков-эксплуататоров. Все деньги они отправляли «выше» денежными переводами. С 2018 по 2021 год Лепэдату и Зореа арендовали жилые помещения в казанском поселке Константиновка, на проспекте Ибрагимова и на улице Рихарда Зорге. В этих домах и квартирах они жили вместе с инвалидами, которые работали у них попрошайками. Троих инвалидов, по версии следствия, Спартак Скрипкару периодически избивал.

Еще на старте процесса в январе 2023 года прокурор Равиль Абзалилов отметил, что если один из участников схемы попадал в беду, таинственный организатор нанимал ему адвокатов и перечислял деньги. Также он занимался пристройством детей сообщников на время судебных разбирательств. Также рассказал о вербовке одного из пострадавших по делу. Всего их четверо: Карпов, Черепанов, Ахметов и Камалетдинов.

По версии следствия, в ноябре 2018 года во Владимирской области на трассе М7 Мавроян познакомился с одним из инвалидов – Карповым. Он рассказал своей группе, что у Карпова нет родственников и в силу физических особенностей он не может оказать сопротивление.

Мавроян завербовал Карпова, обманул и перевез в Казань, где передал Лепэдату. По версии следствия, мужчине пообещали кров, работу и сожительницу, поэтому он согласился. Лепэдату должна была его заставить попрошайничать в Казани. Инвалида спрятали в Константиновке, где угрозами заставили работать на себя.

«Да им спасибо нужно сказать за помощь и уход за бездомными»

Адвокат Марии Зореа – Мидхат Курманов уверен, что дело было возбуждено потому, что подсудимые были не способны защитить себя. Он добавил, что Ибриан, Лепэдату и Зореа оказывали помощь бездомным людям.

«Я представляю Марию Зореа, которая приехала в Казань в 18 лет, вышла замуж и родила ребенка. Ее муж уехал в Молдавию, она осталась одна, и мать ее свела со своим знакомым инвалидом. С этим инвалидом они вместе и жили. Оба попрошайничали, вместе содержали квартиру. Через какое-то время она встретила Черепанова, и ее знакомый инвалид попросил разрешить Черепанову остаться пожить с ними. Кто такой Черепанов? Он служил в ВДВ, по пьяни отморозил свои ноги, и ему их ампутировали. Потом он начал побираться на улице, охотно выпивал», – рассказал Мидхат Курманов.

Черепанов, по его словам, стал жить с Зореа и ее приятелем, мужчина утром уезжал на такси, чтобы побираться. Иногда он напивался, и Мария Зореа ездила за ним, чтобы забрать домой, а также ухаживала за ним. Из дома Зореа он уходил около 15 раз и столько же раз возвращался обратно.

«Когда Мария уехала на месяц в Молдавию к семье, она устроила Черепанова к Ибриану и Лепэдату, чтобы человек не пропал. Она еще и денег дала на его содержание. Следствие называет это продажей человека. Моя позиция такова – спасибо надо сказать этим людям, а не судить их. Даже когда бездомные попрошайничали, в обед они кушали или в столовой, или с обедами к ним приезжала Зореа и кормила их. Говорить о том, что они не могли сбежать и были взаперти, нельзя. Самое удивительное в этой истории, что Камалетдинов в суде сказал, что претензий не имеет, поблагодарил Зореа и даже заплакал», – рассказал адвокат.

Он отметил, что Черепанов также никаких претензий не имеет. Следствие утверждает, что Зореа избила Черепанова, тогда адвокат задал ему вопрос, правда ли это.

«”Меня, вэдэвэшника? Чтобы эта соплюшка избила? Да я бы ей руки сломал, если бы она на меня их подняла”, – цитата его слов. А Ахметов после очной ставки с Зореа вообще отказался от своих показаний, которые давал во время следствия», – дополнил адвокат.

Адвокат до последнего был уверен, что приговор будет оправдательным. «Сейчас выйдут и домой поедут», – сказал он перед оглашением приговора. После него объявил, что будет обжаловать решение.