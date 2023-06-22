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Билеты от 50 рублей и 15 тысяч болельщиков: «Рубин» рассказал о подготовке к РПЛ и Fan ID
О правилах оформления и использования карты болельщика рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе». Свою позицию высказали как представители Минспорта Татарстана, так и футбольного «Рубина». Пресс-атташе казанцев также подробно рассказал, как клуб готовится к РПЛ и Fan ID. Подробнее – в материале «ТИ-Спорт».
«Есть понимание, что сможем привлечь на трибуны до 15 тысяч»
«Как всем известно, “Рубин” в минувшем сезоне выиграл Первую лигу. Очень здорово, что наш клуб вернулся в высший дивизион всего за один сезон, и понятно, что в связи с этим появятся некие нововведения. Главное из них – появление на стадионе карты болельщика», – сообщил на брифинге заместитель министра спорта РТ Алмаз Хусаинов.
Fan ID для Премьер-лиги – уже не новость. Однако, казанским болельщикам, которые минувший сезон провели со своей командой в Первой лиге, придется привыкать к новым условям. Начиная с этого сезона, на домашние матчи «Рубина» в чемпионате не удастся попасть, не имея при себе карты болельщика.
Что такое Fan ID? Если вкратце, то это электронный документ, позволяющий посещать матчи Российской Премьер-лиги. Карта оформляется один раз, после этого она всегда будет находиться в личном кабинете болельщика на «Госуслугах».
Для чего нужен Fan ID? Отвечает Алмаз Хусаинов: «Все это сделано с целью безопасности. Карта болельщика создана не для создания новых проблем, а наоборот, для упрощения. Призываем всех оформлять Fan ID заблаговременно. Наш футбольный клуб после возвращения в РПЛ будет нуждаться в вашей поддержке».
В поддержке «Рубин» в новом сезоне будет нуждаться особенно. В связи с этим председатель комитета физической культуре и спорту исполкома Казани Линар Гарипов рассказал, что делается для того, чтобы привлечь болельщиков прямо сейчас.
«Стараемся сделать механизм получения паспорта максимально удобным. Среди 17 тысяч учащихся детей спортивных школ мы собираем заявки на оформление. Есть понимание, что сможем привлечь около 15 тысяч (болельщиков – прим. Т-и), ведь где дети – там и родители», – подытожил Гарипов.
«Fan ID нужен всем: болельщикам, журналистам, тренерам и игрокам»
Далее слово взял представитель «Рубина». Презентовать Fan ID перед журналистами доверили пресс-атташе казанского клуба Марату Вагизову.
Представитель «рубиновых» начал свое выступление с двухминутного обучающего видеоролика, в котором подробно рассказывается, что такое Fan ID, как его оформить, и почему это так необходимо.
«Карта электронная: распечатывать и носить ее с собой не нужно. Оформить карту болельщика необходимо на каждого человека в отдельности, в том числе на детей до 14 лет. Она также необходима игрокам, тренерам, журналистам - всем, кто посещает стадион в день матча», – сообщил пресс-аташе казанцев.
Как оформить Fan ID? Самый популярный способ – при помощи приложения «Болельщик», приложения «Госуслуги» или портала Госуслуг с посещением МФЦ.
Еще один способ – при помощи загранпаспорта нового образца и смартфона с NFC-модулем. В этом варианте посещение МФЦ не требуется.
Одного лишь Fan ID – недостаточно. Нужен QR-код
При этом, для посещения матчей чемпионата России по футболу одного лишь Fan ID недостаточно. Нужен еще и QR-код. Как его получить, так же объяснил пресс-атташе «Рубина».
«Важный момент – для попадания на матч Карты болельщика недостаточно. На каждый матч нужен еще уникальный QR-код, который и станет пропуском на стадион. Он будет выдаваться всем. Получить его можно, имея номер Карты болельщика. После того, как вы подтвердите личность в МФЦ, в личном кабинете появится ваш индивидуальный номер», – отметил Вагизов.
Как получить QR-код? Для этого нужно по номеру Карты болельщика купить билет, абонемент или получить аккредитацию на конкретный матч. После этого в личном кабинете появится QR-код. При этом, если человек купит абонемент, то в личном кабинете появятся QR-код сразу на все матчи.
Самый удобный вариант – скачать приложение «Госуслуги Карта болельщика». Так, в последнем 30-м туре 8 матчей игрались одновременно. И из-за наплыва болельщиков на портал «Госуслуги» возникли технические проблемы. При использовании приложения «Госуслуги Карта болельщика» такой проблемы не будет, заверили в «Рубине».
В Татарстане Fan ID оформили 6 тысяч человек
Далее представитель казанского клуба начал отвечать на вопросы журналистов. «ТИ-Спорт» приводит ключевые тезисы:
- В Татарстане на данный момент Fan ID оформили уже 6 тысяч человек.
- Билеты на все матчи сезона будут стоить от 50 рублей. Включая самые топовые вывески («Зенит», «Спартак», ЦСКА и т.д).
- «Рубин» готовит обновленную шоу-программу на своих домашних матчах для привлечения зрителей.
- «Рубин» готовится к работе МФЦ на матчах. Также точки МФЦ будут организованы 24-го июня в парке «Урам» на Дне молодежи, 25-го июня на полуфиналах Медиалиги на «Ак Барс Арене», 14-го июля на товарищеском матче женских сборных России и Ирана на «Центральном», а также 15-го июля на Суперкубке России между «Зенитом» и ЦСКА.
- По текущей ситуации. Фанаты «Рубина» бойкотируют Fan ID. Это их позиция. Если человек хочет смотреть футбол по телевизору, а не на стадионе – это его право.
- Минувший сезон по посещаемости радовал. Были матчи и на 18 тысяч – чего давненько не было. Клуб хотел бы, чтобы случился прирост, а не отток посещаемости
- Сотрудники «Рубина» Fan ID уже получили, футболисты – еще нет.
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