Билеты от 50 рублей и 15 тысяч болельщиков: «Рубин» рассказал о подготовке к РПЛ и Fan ID

Fan ID это электронный документ, позволяющий посещать матчи Российской Премьер-лиги

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Есть понимание, что сможем привлечь на трибуны до 15 тысяч»

«Как всем известно, “Рубин” в минувшем сезоне выиграл Первую лигу. Очень здорово, что наш клуб вернулся в высший дивизион всего за один сезон, и понятно, что в связи с этим появятся некие нововведения. Главное из них – появление на стадионе карты болельщика», – сообщил на брифинге заместитель министра спорта РТ Алмаз Хусаинов.

Fan ID для Премьер-лиги – уже не новость. Однако, казанским болельщикам, которые минувший сезон провели со своей командой в Первой лиге, придется привыкать к новым условям. Начиная с этого сезона, на домашние матчи «Рубина» в чемпионате не удастся попасть, не имея при себе карты болельщика.

Что такое Fan ID? Если вкратце, то это электронный документ, позволяющий посещать матчи Российской Премьер-лиги. Карта оформляется один раз, после этого она всегда будет находиться в личном кабинете болельщика на «Госуслугах».

Алмаз Хусаинов: « Главное из нововедений – появление на стадионе карты болельщика» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для чего нужен Fan ID? Отвечает Алмаз Хусаинов: «Все это сделано с целью безопасности. Карта болельщика создана не для создания новых проблем, а наоборот, для упрощения. Призываем всех оформлять Fan ID заблаговременно. Наш футбольный клуб после возвращения в РПЛ будет нуждаться в вашей поддержке».

В поддержке «Рубин» в новом сезоне будет нуждаться особенно. В связи с этим председатель комитета физической культуре и спорту исполкома Казани Линар Гарипов рассказал, что делается для того, чтобы привлечь болельщиков прямо сейчас.

Линар Гарипов рассказал, что делается для того, чтобы привлечь болельщиков прямо сейчас Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Стараемся сделать механизм получения паспорта максимально удобным. Среди 17 тысяч учащихся детей спортивных школ мы собираем заявки на оформление. Есть понимание, что сможем привлечь около 15 тысяч (болельщиков – прим. Т-и), ведь где дети – там и родители», – подытожил Гарипов.

«Fan ID нужен всем: болельщикам, журналистам, тренерам и игрокам»

Далее слово взял представитель «Рубина». Презентовать Fan ID перед журналистами доверили пресс-атташе казанского клуба Марату Вагизову.

Представитель «рубиновых» начал свое выступление с двухминутного обучающего видеоролика, в котором подробно рассказывается, что такое Fan ID, как его оформить, и почему это так необходимо.

Марат Вагизов: «Оформить карту болельщика необходимо на каждого человека в отдельности, в том числе на детей до 14 лет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Карта электронная: распечатывать и носить ее с собой не нужно. Оформить карту болельщика необходимо на каждого человека в отдельности, в том числе на детей до 14 лет. Она также необходима игрокам, тренерам, журналистам - всем, кто посещает стадион в день матча», – сообщил пресс-аташе казанцев.

Как оформить Fan ID? Самый популярный способ – при помощи приложения «Болельщик», приложения «Госуслуги» или портала Госуслуг с посещением МФЦ.

Еще один способ – при помощи загранпаспорта нового образца и смартфона с NFC-модулем. В этом варианте посещение МФЦ не требуется.

Одного лишь Fan ID – недостаточно. Нужен QR-код

При этом, для посещения матчей чемпионата России по футболу одного лишь Fan ID недостаточно. Нужен еще и QR-код. Как его получить, так же объяснил пресс-атташе «Рубина».

«Важный момент – для попадания на матч Карты болельщика недостаточно. На каждый матч нужен еще уникальный QR-код, который и станет пропуском на стадион. Он будет выдаваться всем. Получить его можно, имея номер Карты болельщика. После того, как вы подтвердите личность в МФЦ, в личном кабинете появится ваш индивидуальный номер», – отметил Вагизов.

Как получить QR-код? Для этого нужно по номеру Карты болельщика купить билет, абонемент или получить аккредитацию на конкретный матч. После этого в личном кабинете появится QR-код. При этом, если человек купит абонемент, то в личном кабинете появятся QR-код сразу на все матчи.

Самый удобный вариант – скачать приложение «Госуслуги Карта болельщика». Так, в последнем 30-м туре 8 матчей игрались одновременно. И из-за наплыва болельщиков на портал «Госуслуги» возникли технические проблемы. При использовании приложения «Госуслуги Карта болельщика» такой проблемы не будет, заверили в «Рубине».

В Татарстане Fan ID оформили 6 тысяч человек

Далее представитель казанского клуба начал отвечать на вопросы журналистов. «ТИ-Спорт» приводит ключевые тезисы: