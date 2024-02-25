Билеты на «Игры будущего» раскуплены на 97%

В продаже остается только 3% билетов на соревнования «Игр будущего», поделился с журналистами глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов. Соревнования продлятся до 3 марта.

«По общему объему у нас загрузка 97%. Но если не получится посмотреть воочию, то приглашаем всех к стриминговым платформам, на которых все в большом количестве освещается», — приводит слова министра ТАСС.

Напомним, что церемония открытия «Игр будущего» в Казани состоялась 21 февраля. В ней приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и ряд зарубежных лидеров.

«Игры будущего» — это международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, объединяющий соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх, проходящих в Казани с 19 февраля по 3 марта, принимают участие 270 команд и более 2000 спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине.